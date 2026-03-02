Auto IU

Falscher Bankmitarbeiter erbeutet fünfstelligen Betrag in Wiesentheid

2. März 2026Letztes Update 2. März 2026
Falscher Bankmitarbeiter erbeutet fünfstelligen Betrag in Wiesentheid
Bild von Mohamed_hassan auf Pixabay
Sparkasse

WIESENTHEID IM LANDKREIS KITZINGEN – Ein 76-jähriger Rentner ist am Mittwoch Opfer eines Telefonbetrugs geworden, bei dem ein bislang unbekannter Täter einen mittleren fünfstelligen Betrag von seinem Konto entwendete. Ein falscher Bankmitarbeiter hatte den Senior unter einem Vorwand dazu gebracht, sich in sein Online-Banking einzuloggen.

Während des Telefonats behauptete der Betrüger, es gäbe Ungereimtheiten auf dem Konto, die eine Anmeldung am PC erforderlich machten. In der Folge gelang es dem Unbekannten, mehrere Überweisungen zulasten des 76-Jährigen durchzuführen. Die Polizei warnt angesichts dieses Vorfalls erneut vor der bekannten Betrugsmasche und verweist auf ihre Präventionskampagnen wie „Leg´ auf!“ sowie „Ich schütze Oma und Opa“.

Johanniter Hausnotruf testen
Stefan Labus Gesundheitsversorgung

Diese Initiativen des Polizeipräsidiums Unterfranken zielen darauf ab, insbesondere ältere Mitbürger über die Gefahren durch falsche Amtsträger oder Bankangestellte aufzuklären. Angehörige und Jugendliche werden gebeten, ihre Großeltern aktiv zu sensibilisieren, um derartige finanzielle Verluste zu verhindern.

Das könnte Dich auch interessieren:

The Legend Anniversary – KAI und Tim Mälzer feiern 15 Jahre Kooperation mit dem limitierten und prämierten Tanto-Jubiläumsmesser

Ambulanzzentrum Reinschauen lohnt sich Mann
Mehr

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

2. März 2026Letztes Update 2. März 2026

Mehr

Jazz-Stars gastieren im Kloster Wechterswinkel

Jazz-Stars gastieren im Kloster Wechterswinkel

2. März 2026
Mann bedroht Einsatzkräfte und wird in Bezirkskrankenhaus untergebracht

Mann bedroht Einsatzkräfte und wird in Bezirkskrankenhaus untergebracht

2. März 2026
Scheunenbrand in Wildflecken: Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache

Scheunenbrand in Wildflecken: Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache

2. März 2026
Sprechtag der Handwerkskammer Ebern

Sprechtag der Handwerkskammer Ebern

2. März 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)