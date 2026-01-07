Falscher Bankmitarbeiter will EC-Karte überprüfen – Kriminalpolizei sucht Zeugen

ZEITLOFS, OT ROSSBACH, LKR. BAD KISSINGEN – Am Montagmittag haben sich Unbekannte als Bankmitarbeiter ausgegeben und eine Rentnerin um einen mittleren vierstelligen Betrag gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Betrüger kontaktieren Seniorin – angeblich EC-Karte beschädigt

Am Mittwoch klingelte bei einer 87-jährigen Frau das Telefon. Am anderen Ende der Leitung war ein vermeintlicher Bankmitarbeiter, welcher der Geschädigten erzählte, dass ihre EC-Karte aufgrund eines angeblichen Schadens überprüft werden müsse. Ein Mitarbeiter der Bank würde die Karte bei ihr zu Hause abholen und nach der Überprüfung wieder zurückbringen.

Trotz anfänglicher Skepsis der Seniorin übergab sie kurze Zeit später ihre EC-Karte an eine unbekannte männliche Person.

Diese kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 25 Jahre alt

Athletische Statur

Weißer Jogginganzug

Wollmütze

Kurz nach der Übergabe der Bankkarte wurde durch die unbekannten Täter dreimal Geld an einem Geldautomaten der VR-Bank Bad Brückenau abgehoben. So entstand ein Schaden von 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 mit der Kriminalpolizei Schweinfurt in Verbindung zu setzten.