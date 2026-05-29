Falscher Bekannter zockt Rentner ab: Kripo Würzburg fahndet nach dreistem Trickbetrüger
WÜRZBURG / GROMBÜHL – Mit einer besonders hinterhältigen Variante des klassischen Trickbetrugs hat ein unbekannter Täter am Dienstagnachmittag einen 85-jährigen Mann um sein Erspartes gebracht. Der Betrüger täuschte auf einem Supermarkt-Parkplatz eine alte Bekanntschaft vor und erschlich sich so das Vertrauen des Seniors. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet dringend um Zeugenhinweise.
Der Vorfall ereignete sich am Dienstag (26. Mai 2026) gegen 13:30 Uhr auf dem belebten Areal in der Nürnberger Straße.
Perfide Masche: Reparatur-Notlage vorgetäuscht
Der 85-jährige Rentner war gerade auf dem Parkplatz des dortigen Kaufland-Einkaufsmarktes unterwegs, als er von dem Unbekannten angesprochen wurde. Der Mann tat so, als kenne man sich von früher, gab sich extrem freundlich und verwickelte den älteren Herrn geschickt in ein scheinbar harmloses Gespräch.
Sobald das Eis gebrochen war, tischte der Fremde eine rührende Lügengeschichte auf: Er präsentierte dem Senior eine angebliche Reparaturrechnung über einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag. Seine Kreditkarte sei jedoch für diese hohe Summe urplötzlich nicht ausreichend gedeckt. Er flehte den hilfsbereiten Rentner an, ihm kurzfristig mit einer mittleren dreistelligen Summe Bargeld auszuhelfen.
Der gutgläubige 85-jährige deutsche Staatsbürger ahnte nichts Böses, ging zu einem nahegelegenen Geldautomaten und hob die gewünschte Summe ab. Nach der Geldübergabe drückte der Betrüger dem Senior als vermeintliches „Pfand“ und Dankeschön einige Schmuckstücke in die Hand. Erst später stellte sich heraus, dass der Schmuck völlig wertlos war – der Täter war zu diesem Zeitpunkt bereits spurlos verschwunden.
Täterbeschreibung der Kriminalpolizei
Die Ermittler der Kripo hoffen, dass der auffällige Mann weiteren Passanten oder Kunden auf dem Kaufland-Parkplatz aufgefallen ist. Er wird wie folgt beschrieben:
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Alter: zwischen 30 und 40 Jahre alt
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Größe & Statur: ca. 180 cm groß, schlanke Figur
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Haare: kurze, schwarze Haare
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Auffällige Merkmale: Er trug eine Brille und eine beige Schiebermütze (Schirmmütze).
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Sprache: Der Mann sprach Deutsch mit einem deutlichen italienischen Akzent.
Zeugenaufruf
Da sich die Tat zur besten Einkaufszeit auf einem stark frequentierten Parkplatz abspielte, setzt die Kriminalpolizei Würzburg auf die Mithilfe der Bevölkerung.
Wer hat den Vorfall am Dienstag gegen 13:30 Uhr in der Nürnberger Straße beobachtet? Wer wurde möglicherweise von demselben Mann angesprochen oder kann Angaben zu einem von ihm genutzten Fluchtfahrzeug machen?
Hinweise gesucht: Sachdienliche Informationen nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter der Telefonnummer 0931/457-1732 entgegen.
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