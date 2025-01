Falscher Polizeibeamter nimmt Beute im Kochtopf mit

HETTSTADT – LKR. WÜRZBURG. Am Montagnachmittag wurde ein 91-jähriger Rentner Opfer eines dreisten Betrugs, bei dem sich ein Unbekannter am Telefon als Polizist ausgab und den Mann um eine niedrige vierstellige Summe brachte.

Die Täter erbeuteten das Geld, das der Senior in einem Kochtopf vor seiner Haustür deponiert hatte. Die Kriminalpolizei Würzburg bittet dringend um Hinweise.

Gegen 15:00 Uhr erhielt der Mann einen Anruf von einem angeblichen Kriminalbeamten. Ihm wurde erzählt, dass eine Einbrecherbande plane, in sein Wohnhaus einzubrechen. Der Rentner wurde aufgefordert, all seine Wertgegenstände zu sammeln und in einem Kochtopf vor der Haustür abzulegen, um diese angeblich zu sichern.

Die Geschichte, die der 91-Jährige glaubte, entpuppte sich als typische Betrugsmasche. Ziel dieser perfiden Methode ist es, ältere Menschen zu täuschen und um ihr Vermögen zu bringen. Der Senior legte sein Bargeld in Höhe einer vierstelligen Summe in den Kochtopf und stellte diesen gegen 17:00 Uhr vor die Tür.

Kurz darauf bemerkte ein Angehöriger bei einem Besuch den leeren Kochtopf und erkannte sofort, dass der Mann betrogen worden war. Die Polizei wurde umgehend informiert. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach Zeugen.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Umgebung können unter der Telefonnummer 0931/457-1732 an die Kripo Würzburg weitergegeben werden.