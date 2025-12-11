Falscher Polizeibeamter – Täter erbeuten Schmuck und Bargeld – Kripo ermittelt

OCHSENFURT, LKR. WÜRZBURG – Am Montagabend haben sich Unbekannte als Polizisten ausgegeben und eine Seniorin um ihr Erspartes gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Am Montag, gegen 20:30 Uhr, klingelte bei einer 85-jährigen Frau das Telefon. Am anderen Ende der Leitung meldete sich ein vermeintlicher Polizist, der der Geschädigten mitteilte, dass es in Ochsenfurt zu einem Großeinsatz gekommen sei. Um ihre Wertgegenstände zu sichern, wurde die Rentnerin gebeten, alle Wertsachen zusammenzusuchen und der Polizei zu übergeben. Sie ahnte nicht, dass es sich bei den Anrufern um Betrüger handelte.

Übergabe vor dem Wohnanwesen

Gegen 21:25 Uhr übergab die Seniorin im Bereich der Spitalgasse ihre Wertgegenstände und Bargeld an einen unbekannten Abholer. Dieser entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort. Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 180 cm groß

Etwa 23 Jahre alt

Deutschsprachig mit einem ausländischen Akzent

Schlanke Statur und kurze Haare

Dunkel gekleidet

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen, welche die Ermittlungen als Zentralstelle übernommen hat.