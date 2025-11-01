Falscher Polizeibeamter will angebliches Falschgeld überprüfen – Kriminalpolizei sucht Zeugen
EIBELSTADT / LKR. WÜRZBURG – Am Mittwochmorgen, gegen 09:30 Uhr, hat sich ein bislang unbekannter Täter in der Straße „Unterer Grund“ als Polizist ausgegeben und eine 86-jährige Frau bestohlen. Der Mann entkam mit Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich sowie zwei Bankkarten.
Der Betrüger klingelte an der Haustür der Seniorin, zeigte einen Polizeiausweis vor und gab an, Bargeld überprüfen zu müssen. Die Frau ließ den vermeintlichen Beamten daraufhin in ihr Haus. Der Unbekannte verließ das Wohnanwesen gegen 09:40 Uhr, stieg in einen PKW und entfernte sich in unbekannte Richtung.
Personenbeschreibung des „falschen Polizeibeamten“:
- Etwa 50 Jahre alt
- Circa 170 cm groß
- Dunkle kurze Haare
- Trug einen schwarzen Pullover sowie eine dunkle Hose
Die Polizeiinspektion Ochsenfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet dringend Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 09331/8741-0 zu melden.
