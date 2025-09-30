Falscher Polizeibeamter will angebliches Falschgeld überprüfen

WÜRZBURG / LINDLEINSMÜHLE – Am Montagnachmittag haben sich Unbekannte als Polizist und Bankmitarbeiter ausgegeben und eine Rentnerin bestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Betrüger kontaktieren Seniorin – angeblich Falschgeld im Umlauf

Am Mittwoch klingelte bei einer älteren Frau das Telefon. Am anderen Ende der Leitung war ein vermeintlicher Bankmitarbeiter, welcher der Geschädigten erzählte, dass viel Falschgeld im Umlauf sei. Ein Mitarbeiter der Bank müsse deshalb zu der Frau nach Hause kommen, um ihr Bargeld auf Echtheit zu prüfen. Sie ahnte nicht, dass es sich bei den Anrufern um Betrüger handelte.

Diebstahl im Wohnanwesen

Gegen 18:30 Uhr klingelte ein vermeintlicher Zivilbeamter bei der Seniorin in der Frankenstraße. Im Haus nahm der unbekannte Betrüger während eines weiteren Ablenkungsmanövers eine Geldkassette an sich und konnte unerkannt entkommen. Glücklicherweise war die Geldkassette nahezu leer, weshalb der Beuteschaden eher gering ist.

Der „falsche Polizeibeamte“ kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 50 Jahre alt

Hatte einen stark hervortretenden Bauch

Schwarze Haare

Trug eine „Bomberjacke“ mit Emblemen und ein Basecap

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzten, welche als Zentralstelle die Ermittlungen übernommen hat.