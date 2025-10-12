Falscher Spendensammler in Hassfurt – Unbekannter Geschädigter gesucht
HASSFURT – Am Samstagmittag gegen 11:45 Uhr wurde ein noch unbekannter Mann in der Robert-Bosch-Straße im Bereich des Norma Opfer eines vermeintlichen Spendensammlers, der 100 Euro Bargeld erbeutete. Der Täter war mit einem Klemmbrett unterwegs. Da sowohl der Täter als auch der Geschädigte der Polizei derzeit noch unbekannt sind, hofft die Polizei Haßfurt auf Hinweise von Zeugen.
Der Täter wird wie folgt beschrieben:
- 30 Jahre alt
- 100 kg schwer
- 180 cm groß
- Trug eine schwarze Jacke, ein weißes T-Shirt, eine grüne Hose und dunkle Sportschuhe
Die Polizei Haßfurt nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 09521/927-0 entgegen.
Die Polizei gibt zudem folgende Tipps gegen Spendenbetrug: Geben Sie Geld nie an unbekannte Personen und setzen Sie beim Spenden auf Einrichtungen und Projekte, die Sie persönlich kennen. Informieren Sie sich in Ruhe und mit Bedacht über die Organisation, die Sie unterstützen möchten. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Forsches oder gar bedrohliches Verhalten, zum Beispiel durch Spendensammler, muss nicht toleriert werden. Bei aggressivem Vorgehen ist die Polizei unter der Notrufnummer 110 zu informieren. Besonders emotionale Appelle und angstmachende Botschaften seitens der Spendeneintreiber sollten misstrauisch machen, da solches Verhalten typisch für unseriöse Organisationen ist.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!