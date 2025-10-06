Auto IU

Falschfahrer auf B19 – 65-Jähriger verstorben – Drei weitere Personen zum Teil schwer verletzt

Polizei ermittelt gegen Gaffer - Weitere mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer gesucht

6. Oktober 2025Letztes Update 6. Oktober 2025
Symbolbild: 2fly4
WÜRZBURGBei einem schweren Verkehrsunfall am Samstagabend auf der Bundesstraße 19 ist der 65-jährige Verursacher noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Mann war als Falschfahrer in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs, was zu einer Kettenreaktion mit insgesamt vier beteiligten PKW führte. Drei weitere Personen wurden bei dem Unfall verletzt, darunter ein 26-jähriger Fahrer schwerstverletzt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Der Unfall ereignete sich gegen 19:10 Uhr auf der B19.

Hergang des Unfalls

Der 65-jährige Fahrer eines grauen VW Golf fuhr aus bislang ungeklärter Ursache als Falschfahrer auf der B19 von Giebelstadt in Richtung Würzburg.

  1. Ein entgegenkommender blauer Audi konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Falschfahrer.
  2. Unmittelbar darauf kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen dem VW Golf und einem weißen BMW.
  3. Der VW Golf kam auf dem Dach zum Liegen.
  4. Ein weiterer VW Touran wurde durch die Kollisionen touchiert und beschädigt.

Opfer und Verletzte

  • Der 65-jährige Falschfahrer des VW Golf verstarb trotz eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen noch an der Unfallstelle.
  • Der 26-jährige Fahrer des BMW musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde schwerstverletzt in ein Krankenhaus gebracht.
  • Der 74-jährige Fahrer des Audi erlitt mittelschwere Verletzungen.
  • Der 41-jährige Fahrer des VW Touran wurde leicht verletzt und vor Ort versorgt.

Ermittlungen und Appell gegen Gaffer

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Würzburg-Stadt, die zur Klärung der genauen Unfallursache einen Sachverständigen hinzuzog. Die B19 war für mehrere Stunden stadteinwärts voll gesperrt.

Im Verlauf der Unfallaufnahme mussten Polizeibeamte Gaffer feststellen, die die Unfallstelle mit ihren Mobiltelefonen filmten. Das Polizeipräsidium Unterfranken appelliert eindringlich, keine Fotos von Unfallstellen zu machen, da dies Rettungskräfte bei ihrer lebensrettenden Arbeit behindert und das Leben der Unfallopfer massiv gefährdet.

Die Polizei Würzburg-Stadt bittet weitere mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer, die durch den grauen VW Golf möglicherweise ebenfalls gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 0931/457 – 2210 zu melden.

