Falschfahrer verursacht Unfall in Partenstein: Eine Person verletzt
PARTENSTEIN, LKR. MAIN-SPESSART – In der Nacht auf Sonntag hat ein 22-jähriger Autofahrer einen schweren Zusammenstoß im Kreuzungsbereich verursacht. Der junge Mann war entgegen der Fahrtrichtung in einer Einbahnstraße unterwegs.
Gegen 01:20 Uhr ereignete sich der Unfall im Bereich „Oberer Weg“ und „Torweg“. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr der 22-Jährige den als Einbahnstraße ausgewiesenen Oberen Weg verbotswidrig in falscher Richtung.
Kollision im Kreuzungsbereich
An der Einmündung zum Torweg übersah der Falschfahrer offenbar den von rechts kommenden VW eines 46-jährigen Mannes. Die beiden Fahrzeuge prallten im Kreuzungsbereich heftig zusammen.
Die Bilanz des Unfalls:
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Personenschaden: Der 22-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Der 46-jährige Fahrer des VW blieb glücklicherweise unverletzt.
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Sachschaden: An beiden Fahrzeugen entstand massiver Sachschaden, der nach ersten Schätzungen jeweils im unteren fünfstelligen Bereich liegt.
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Abschleppdienst: Da beide Pkw nach der Kollision nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie von einem Bergedienst abgeschleppt werden.
Die Polizeiinspektion Lohr am Main hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und die Unfallstelle dokumentiert.
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