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Falschgeld und Zigarettenschmuggel: Polizei stoppt Opel auf der A3

6. Mai 2026Letztes Update 6. Mai 2026
Falschgeld und Zigarettenschmuggel: Polizei stoppt Opel auf der A3
Foto von Vardan Papikyan auf Unsplash
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BIEBELRIED, LKR. KITZINGEN – Eine Routinekontrolle der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried führte am Montagnachmittag zu einem beachtlichen Fund. In einem Pkw stellten die Beamten sowohl gefälschte Banknoten als auch eine große Menge unversteuerter Tabakwaren sicher.

Gegen 17:00 Uhr hielten die Einsatzkräfte einen Opel Zafira auf der Autobahn 3 an. Im Fahrzeug befanden sich ein 29-jähriger syrischer Staatsangehöriger sowie eine 44-jährige Deutsche.

Sicherstellung von Schmuggelware und Blüten

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Bei der Durchsuchung des Wagens entdeckten die Polizisten:

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  • 1.700 Euro Falschgeld

  • 85 Stangen unversteuerte Zigaretten

Das Bargeld sowie die Schmuggelware wurden umgehend sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum Ursprung der gefälschten Geldscheine und der Herkunft der Zigaretten, wurden von der Kriminalpolizei Würzburg übernommen.

Gegen die beiden Insassen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts auf Inverkehrbringen von Falschgeld sowie Verstößen gegen die Abgabenordnung.

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