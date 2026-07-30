Familien-Literat(o)ur führt zu Safran, Trüffeln und einem Wasserschloss

VOLKACH, LKR. KITZINGEN – Die Stadtbibliothek Volkach lädt im September erneut zu einer Familien-Literat(o)ur ein. Unter dem Motto „Safran, Trüffel, Feige und ein Wasserschlösschen“ geht es am Samstag, 12. September 2026, auf eine besondere Entdeckungstour. Anmeldungen sind noch bis 27. August möglich.

Auf dem Programm steht zunächst der Besuch eines Bauernhofs, der sich auf die genannten Produkte spezialisiert hat. Dort erhalten die Teilnehmenden bei einer etwa 1,5-stündigen Führung Einblicke in den Betrieb und können anschließend eine Kaffeepause genießen.

Außerdem wird ein ehemaliges achteckiges Wasserschlösschen erkundet. Das historische Gebäude ist mit bekannten Persönlichkeiten wie Fürstbischof Rudolf II. von Scherenberg sowie den Familien von Seinsheim und Schwarzenberg verbunden. Die Schlossführung dauert etwa 30 Minuten.

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Die Exkursion startet um 13.30 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz am Bahnhof Volkach. Die Anreise erfolgt mit dem eigenen Pkw und dauert etwa 30 Minuten. Wer Mitfahrgelegenheiten anbieten kann, wird gebeten, dies bei der Anmeldung in der Stadtbibliothek anzugeben.

Die Teilnahme kostet 18 Euro. Darin enthalten sind beide Führungen sowie die Kaffeepause. Stadtbibliotheksleiterin Claudia Binzenhöfer weist darauf hin, dass die Veranstaltung nur bei mindestens zehn Anmeldungen stattfinden kann. Unterstützt wird die Familien-Literat(o)ur durch die Raiffeisenbank Volkach Wiesentheid.

Weitere Informationen gibt es in der Stadtbibliothek Volkach, Schelfengasse 1, persönlich, telefonisch während der Öffnungszeiten oder per E-Mail.