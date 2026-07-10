Familienfest im Terrassenschwimmbad Bad Kissingen mit freiem Eintritt

BAD KISSINGEN – Das Terrassenschwimmbad wird am Samstag, 11. Juli 2026, zum Treffpunkt für Familien und Kinder. Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel lädt zum Familienfest ein. Der Eintritt ist an diesem Tag kostenlos, das Schwimmbad ist von 8 bis 20 Uhr geöffnet, der Festbetrieb beginnt um 10 Uhr.

Für Besucherinnen und Besucher wartet ein abwechslungsreiches Programm mit zahlreichen Mitmachaktionen. Im Schwimmerbecken sorgen die Wasserkletterburgen „Schnappi“ und „Schatzinsel“ für Spaß bei kleinen und großen Gästen. Aufgrund der Aktion ist das Schwimmen von Bahnen im Sportbecken an diesem Tag ausnahmsweise nicht möglich. Organisiert und begleitet werden die Wasserkletterburgen von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG).

Auch die Wasserwacht-Station im oberen Aktionsbecken beteiligt sich mit einem Mitmachangebot. Kinder und Jugendliche können beim Wurfsackwerfen spielerisch erfahren, wie eine Rettung aus dem Wasser funktioniert. Zusätzlich gibt es am Tischtennisplatz eine Mal- und Seifenblasenstation.

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Ein weiterer Höhepunkt ist die Einweihung der neuen Sonnenterrasse über dem Eingangsbereich. Für musikalische Unterhaltung sorgt dort die Band „Feel Good“ von 16:30 bis 20 Uhr. Ab 16:30 Uhr bietet La Canchanchara an der Cocktailbar auf der Terrasse erfrischende Getränke an.

Besucherinnen und Besucher werden gebeten, die Rettungswege am Schwimmbadberg unbedingt freizuhalten. Parkmöglichkeiten stehen an den vier Parkflächen am Schwimmbadberg zur Verfügung. Zusätzlich können der Parkplatz Bergmannstraße (A1), die gegenüberliegende Wiese am Parkplatz Bergmannstraße (A2) sowie der Dr.-Hans-Weiß-Sportpark (A3) genutzt werden. Die Ausweichparkplätze sind jeweils etwa 15 Minuten Fußweg vom Terrassenschwimmbad entfernt.