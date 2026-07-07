Familienfest im Terrassenschwimmbad – Spiel, Musik und Wasserspaß bei freiem Eintritt

BAD KISSINGEN – Das Terrassenschwimmbad lädt am Samstag, 11. Juli, zum großen Familienfest ein. Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel eröffnet die Veranstaltung, die bei freiem Eintritt ab 10 Uhr ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Familien bietet. Das Schwimmbad ist an diesem Tag regulär von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Im Mittelpunkt stehen zahlreiche Mitmachaktionen für Groß und Klein. Im Sportbecken sorgt die Wasserkletterburg „Schnappi“ für jede Menge Spaß. Aufgrund der aufgebauten Kletteranlage ist das Schwimmen von Bahnen im Sportbecken an diesem Tag allerdings nicht möglich.

Die Wasserwacht bietet außerdem Wurfsackwerfen an. Dabei können Kinder und Jugendliche spielerisch lernen, wie eine Rettung von Personen im Wasser funktioniert.

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Für musikalische Unterhaltung sorgt die Band „Feel Good“, die von 16:30 bis 20:00 Uhr auf der neuen Sonnenterrasse auftritt.

Besucher können neben den Parkplätzen am Schwimmbadberg auch die Stellplätze am Dr.-Hans-Weiß-Sportpark sowie am Parkplatz Bergmannstraße nutzen. Von dort aus beträgt der Fußweg zum Terrassenschwimmbad rund 15 Minuten. Die Stadt weist zudem darauf hin, dass die Rettungswege am Schwimmbadberg unbedingt freizuhalten sind.