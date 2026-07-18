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Familienfest in den Museen Schloss Aschach

18. Juli 2026Letztes Update 18. Juli 2026
Familienfest in den Museen Schloss Aschach
Foto: Museen Schloss Aschach/Kerstin Junker
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BAD BOCKLET / ASCHACH – Die Museen Schloss Aschach laden am Sonntag, 9. August 2026, von 11 bis 17 Uhr zum Familienfest ein. Unter dem Motto „Verstrickt und zugenäht“ erwartet Kinder und Familien passend zur diesjährigen Sonderausstellung ein abwechslungsreiches Programm.

Kleine und große Gäste können sich auf verschiedene Spielstationen wie Murmeln, Stelzenlauf und Kegeln freuen und dabei selbst aktiv werden. Außerdem werden mehrere Familienführungen angeboten.

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An verschiedenen Kreativstationen rund um textile Handarbeitstechniken können Besucherinnen und Besucher Karten mit bunten Stoffresten gestalten oder Ketten mit gefilzten Anhängern basteln.

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Das Familienfest bietet zahlreiche Möglichkeiten zum gemeinsamen Entdecken, Ausprobieren und Erleben.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.museen-schloss-aschach.de/familienfest.


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