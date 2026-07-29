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Familienfest in Schloss Aschach lädt zum Mitmachen und Entdecken ein

29. Juli 2026Letztes Update 29. Juli 2026
Familienfest in Schloss Aschach lädt zum Mitmachen und Entdecken ein
Foto: Kerstin Junker
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ASCHACH, GEMEINDE BAD BOCKLET, LKR. BAD KISSINGEN – Die Museen Schloss Aschach laden am Sonntag, 9. August 2026, von 11 bis 17 Uhr zum Familienfest unter dem Motto „Verstrickt und zugenäht“ ein. Im Schlosspark und in den drei Museen erwartet Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Spielen, Kreativangeboten, Führungen und einer Rätseltour.

Im Schlosspark sorgen zahlreiche Mitmachstationen für Unterhaltung. Neben Klassikern wie Reifentreiben, Stelzenlaufen oder Murmelschießen stehen passend zum Motto auch Tast- und Geschicklichkeitsspiele rund um Stoffe und Handarbeiten auf dem Programm. Dabei gilt es unter anderem, verschiedene Materialien zu ertasten oder Wäsche möglichst schnell auf die Leine zu bringen.

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An vier Kreativstationen können kleine und große Gäste selbst aktiv werden. Angeboten werden unter anderem Grußkarten aus Stoffresten, Filzketten und gewebte Schlüsselanhänger. Ab 14 Uhr besteht zudem die Möglichkeit, unter fachkundiger Anleitung kleine Topflappen zu häkeln und dabei eine traditionelle Handarbeitstechnik kennenzulernen.

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Eine Rätseltour führt durch die drei Museen, die Sonderausstellung „Verstrickt und zugenäht“ sowie den Schlosspark. Dabei lösen Kinder verschiedene Aufgaben rund um Farben, Stoffe und Handarbeitstechniken. Wer alle Fragen richtig beantwortet, erhält eine kleine Belohnung. Die Rätselunterlagen werden an der Museumskasse ausgegeben.

Mehrere Führungen ergänzen das Programm. Carola Gräfin von Luxburg führt um 11.30 Uhr und 14 Uhr durch das Graf-Luxburg-Museum. Führungen durch die Sonderausstellung finden um 13 Uhr und 16 Uhr statt. Um 15 Uhr gibt es außerdem eine interaktive Familienführung durch das Graf-Luxburg-Museum.

Für das leibliche Wohl sorgt das Gasthaus im Schloss mit Getränken, Kaffee und Kuchen sowie Bratwurst, Currywurst und weiteren warmen Speisen.

Für das Familienfest gilt der reguläre Museumseintritt. Sämtliche Angebote im Schlosspark und in den Museen sind im Eintrittspreis enthalten.

www.museen-schloss-aschach.de


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