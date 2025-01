Familienflohmarkt Grombühl – Jetzt schon Termine vormerken

WÜRZBURG – Im Jahr 2025 wird es auf dem Wagnerplatz in Grombühl erneut zwei Familienflohmärkte geben. Diese finden am 5. April und am 11. Oktober jeweils von 10 bis 13 Uhr statt. Der Flohmarkt richtet sich ausschließlich an Privatpersonen, darunter Einzelpersonen, Familien und Kinder. Es dürfen nur gebrauchte Waren verkauft werden, während professionelle Händler unerwünscht sind.

Die Standbetreiber werden gebeten, eine Spende für die Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Grombühl zu leisten. Die Verkaufsstände bestehen jeweils aus einem Biertisch, wobei der Platz davor ebenfalls für den Stand genutzt werden kann. Vom Veranstalter werden 15 Biertische bereitgestellt, insgesamt sind jedoch 50 Verkaufsstände möglich. Bei den verbleibenden 35 Plätzen müssen die Verkäufer selbst einen Tisch mitbringen, sei es ein Biertisch, Campingtisch oder Tapeziertisch.

Der Aufbau der Stände beginnt um 9 Uhr. Aus Rücksicht auf die Anwohner wird darauf geachtet, den Lärm so gering wie möglich zu halten. Verkäufer werden dabei von Einweisern unterstützt, denen die Verkäufer bitte Folge leisten sollten. Es wird darauf hingewiesen, dass der Müll sowie nicht verkaufte Waren wieder mitgenommen werden müssen.

Für die Teilnahme am Familienflohmarkt ist eine Anmeldung erforderlich. Diese kann online über die Website www.kiju-grombuehl.de oder direkt in der Spatzentruhe Grombühl (Reiserstr. 5-7, 97080 Würzburg, Tel.: 0931/20781780) vorgenommen werden. Die Standplätze werden nach dem Eingang der Anmeldungen vergeben. Sollte es an den Veranstaltungstagen stark regnen, fällt der Flohmarkt leider aus.