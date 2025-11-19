Familiennachmittag mit dem Korbtheater „Der Kleine Rabe Socke“
BAD KISSINGEN – Das Jugend- und Kulturzentrum (JuKuZ) der Stadt Bad Kissingen lädt im Rahmen der Veranstaltungsreihe #KulturZSMM am Sonntag, den 30. November 2025, ab 14:30 Uhr zu einem bunten Familiennachmittag ein. Auf dem Programm steht die Aufführung des beliebten Stücks „Der kleine Rabe Socke“ des renommierten Korbtheaters Alfred Büttner.
Der Theatermacher Alfred Büttner, der seit 1989 mit seinem Weidenkorb als Bühne auftritt, präsentiert eine amüsante und lehrreiche Geschichte: Der kleine Rabe Socke muss sich behaupten, als Wolfi seine Burg besetzt, und lernt, dass Ziele mit kluger Hilfe statt mit roher Kraft erreicht werden. Das Stück eignet sich besonders für Kinder ab 3 Jahren und die ganze Familie.
Programm des Familiennachmittags:
Beginn: 14:30 Uhr
Nach der Vorstellung: Gemütlicher Ausklang bei Kaffee und Kuchen.
Rahmenprogramm: Kreative Mitmach-Stationen für kleine und große Besucher.
Ticketinformationen:
Vorverkauf: 6 Euro
Tageskasse: 7 Euro
Vorbestellung: Telefonisch unter 0971 807-4301. Die Tickets können anschließend im Rathaus Bad Kissingen abgeholt werden. Eine vorherige Bestellung wird empfohlen.
Weitere Informationen zur Veranstaltung und der Reihe #KulturZSMM sind online unter www.badkissingen.de/kulturzsmm oder telefonisch unter 0971 807-4301 erhältlich.
