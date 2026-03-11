Auto IU

Familienpakt Bayern: Auszeichnung für 32 neue Mitglieder im Landkreis Haßberge

11. März 2026Letztes Update 11. März 2026
Familienpakt Bayern: Auszeichnung für 32 neue Mitglieder im Landkreis Haßberge
Foto: Jens Weinkauf/Landratsamt Haßberge
KNETZGAU/OBERSCHWAPPACH IM LANDKREIS HASSBERGE – Landrat Wilhelm Schneider hat im Schloss Oberschwappach zusammen mit Vertretern des Bayerischen Familienministeriums 32 Unternehmen als neue Mitglieder im Familienpakt Bayern ausgezeichnet. In Zeiten des Fachkräftemangels stellt die betriebliche Familienfreundlichkeit laut Schneider einen entscheidenden Wettbewerbsfaktor und Standortvorteil dar, der die Motivation und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten steigert.

Der Familienpakt Bayern zählt mittlerweile über 1.800 Mitglieder, die von Vernetzungsmöglichkeiten und Beratungsangeboten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf profitieren. Während der Feierstunde gaben Marco Steffenmunsberg von der Regiolux GmbH und Karla Benkert von der Benkert Dachbegrünung GmbH Einblicke in ihre praktischen Maßnahmen zur Unterstützung der Mitarbeiter. Der Landkreis Haßberge engagiert sich bereits seit Jahren in diesem Bereich und setzt auf flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice-Möglichkeiten.

Zu den neu ausgezeichneten Mitgliedern im Familienpakt Bayern gehören unter anderem:

  • Landkreis Haßberge, Haßfurt

  • marcapo GmbH, Ebern

  • Maintal Konfitüren GmbH, Haßfurt

  • Vielhuber FM, Burgpreppach

  • PVS Fashion-Service GmbH, Haßfurt

  • Benkert Dachbegrünung GmbH & Co KG, Königsberg i.Bay.

  • BAURCONSULT Architekten Ingenieure GbR, Haßfurt

  • Landesbaudirektion Bayern, Ebern

  • Haßberg-Kliniken, Haßfurt

  • Frankenland Reisen, Burgpreppach

  • Haßberg Putz GmbH, Hofheim i.Ufr.

  • trend tank GmbH, Ebelsbach

  • Main Reisebüro Geisel, Haßfurt

  • Koppitz Entsorgungs-GmbH, Knetzgau

  • MEHRWERTSTATT Geisel und Winter Agile Consulting GbR, Haßfurt

  • Rosen-Apotheke, Ebelsbach

  • Arbeitssicherheit und Brandschutz Herzog, Oberaurach

  • Schloss Eyrichshof – Veranstaltungen – Gutsverwaltung, Ebern

  • Stadtwerk Haßfurt GmbH, Haßfurt

  • Naturpark Haßberge e.V., Hofheim i.Ufr.

  • terra fit GmbH, Pfaffendorf

  • Künzel GmbH sehen + hören, Ebern

  • Aircraft Avionik Service, Haßfurt

  • Persch Entsorgung, Verwertung und Transporte GmbH & Co. KG, Knetzgau

  • Baugeschäft Kirchner GmbH, Hofheim i.Ufr.

  • Stark UG, Rauhenebrach

  • WIVOBA Tax Steuerberatungsgesellschaft mbH, Haßfurt

  • PID test & engineering GmbH, Sand a. Main

  • YJAR GmbH, Haßfurt

  • SecTepe UG, Knetzgau

  • Bosch Rexroth AG (Augsfeld), Haßfurt

  • Sparkasse Schweinfurt-Haßberge, Schweinfurt

  • Regiolux GmbH, Königsberg i.Bay.

  • Krines GmbH, Sand a. Main

Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)