Familienpakt Bayern: Auszeichnung für 32 neue Mitglieder im Landkreis Haßberge
KNETZGAU/OBERSCHWAPPACH IM LANDKREIS HASSBERGE – Landrat Wilhelm Schneider hat im Schloss Oberschwappach zusammen mit Vertretern des Bayerischen Familienministeriums 32 Unternehmen als neue Mitglieder im Familienpakt Bayern ausgezeichnet. In Zeiten des Fachkräftemangels stellt die betriebliche Familienfreundlichkeit laut Schneider einen entscheidenden Wettbewerbsfaktor und Standortvorteil dar, der die Motivation und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten steigert.
Der Familienpakt Bayern zählt mittlerweile über 1.800 Mitglieder, die von Vernetzungsmöglichkeiten und Beratungsangeboten zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf profitieren. Während der Feierstunde gaben Marco Steffenmunsberg von der Regiolux GmbH und Karla Benkert von der Benkert Dachbegrünung GmbH Einblicke in ihre praktischen Maßnahmen zur Unterstützung der Mitarbeiter. Der Landkreis Haßberge engagiert sich bereits seit Jahren in diesem Bereich und setzt auf flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice-Möglichkeiten.
Zu den neu ausgezeichneten Mitgliedern im Familienpakt Bayern gehören unter anderem:
Landkreis Haßberge, Haßfurt
marcapo GmbH, Ebern
Maintal Konfitüren GmbH, Haßfurt
Vielhuber FM, Burgpreppach
PVS Fashion-Service GmbH, Haßfurt
Benkert Dachbegrünung GmbH & Co KG, Königsberg i.Bay.
BAURCONSULT Architekten Ingenieure GbR, Haßfurt
Landesbaudirektion Bayern, Ebern
Haßberg-Kliniken, Haßfurt
Frankenland Reisen, Burgpreppach
Haßberg Putz GmbH, Hofheim i.Ufr.
trend tank GmbH, Ebelsbach
Main Reisebüro Geisel, Haßfurt
Koppitz Entsorgungs-GmbH, Knetzgau
MEHRWERTSTATT Geisel und Winter Agile Consulting GbR, Haßfurt
Rosen-Apotheke, Ebelsbach
Arbeitssicherheit und Brandschutz Herzog, Oberaurach
Schloss Eyrichshof – Veranstaltungen – Gutsverwaltung, Ebern
Stadtwerk Haßfurt GmbH, Haßfurt
Naturpark Haßberge e.V., Hofheim i.Ufr.
terra fit GmbH, Pfaffendorf
Künzel GmbH sehen + hören, Ebern
Aircraft Avionik Service, Haßfurt
Persch Entsorgung, Verwertung und Transporte GmbH & Co. KG, Knetzgau
Baugeschäft Kirchner GmbH, Hofheim i.Ufr.
Stark UG, Rauhenebrach
WIVOBA Tax Steuerberatungsgesellschaft mbH, Haßfurt
PID test & engineering GmbH, Sand a. Main
YJAR GmbH, Haßfurt
SecTepe UG, Knetzgau
Bosch Rexroth AG (Augsfeld), Haßfurt
Sparkasse Schweinfurt-Haßberge, Schweinfurt
Regiolux GmbH, Königsberg i.Bay.
Krines GmbH, Sand a. Main
