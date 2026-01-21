Fasching feiern, aber nicht zu bunt – Kreisjugendpflegerin Theresa Fleischmann informiert über Gefahren durch Alkohol für Kinder und Jugendliche
HASSFURT – Mit Blick auf den bevorstehenden Höhepunkt der Faschingszeit warnt die kommunale Kreisjugendpflegerin Theresa Fleischmann eindringlich vor den Risiken eines unkontrollierten Alkoholkonsums bei Kindern und Jugendlichen. Da die närrischen Tage oft mit ausgelassenen Feiern, Umzügen und Prunksitzungen verbunden sind, appelliert die Präventionsstelle des Landratsamtes Haßberge an Eltern und Veranstalter, die geltenden Jugendschutzbestimmungen strikt einzuhalten. Ziel ist es, die Gesundheit der Heranwachsenden zu schützen und sicherzustellen, dass die Faschingszeit positiv in Erinnerung bleibt.
Alkohol wirkt in jungen Jahren als gefährliches Zellgift, das die noch laufende Gehirnreifung massiv beeinträchtigen und zu dauerhaften Entwicklungsstörungen führen kann. Neben organischen Schäden steigen durch übermäßigen Konsum auch das Unfallrisiko sowie die Gewaltbereitschaft erheblich an. Die Kreisjugendpflege erinnert daran, dass Spirituosen erst ab 18 Jahren und Bier oder Wein ab 16 Jahren gestattet sind; bei Verstößen drohen Veranstaltern Bußgelder von bis zu 50.000 Euro. Besonders bei Umzügen sollte auf das unkontrollierte Verteilen von Alkohol verzichtet werden, da eine Altersprüfung hier kaum möglich ist.
Um eine attraktive Alternative zum Alkohol zu bieten, weist das Landratsamt auf die ausleihbare „Saftbar“ der Kommunalen Jugendarbeit hin, die mit farbenfrohen alkoholfreien Cocktails für gute Stimmung sorgt. Eltern werden zudem dazu aufgerufen, ihrer Vorbildfunktion gerecht zu werden und einen verantwortungsbewussten Umgang mit Genussmitteln vorzuleben. Kostenlose Informationsmaterialien und Jugendschutztafeln können direkt bei der Präventionsstelle in Haßfurt angefordert werden, um Veranstalter bei der sicheren Durchführung ihrer Feste zu unterstützen.
