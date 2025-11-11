Auto IU
Faschingsauftakt in Schweinfurt: Neues Prinzenpaar startet in die Session
SCHWEINFURT – Pünktlich zum Beginn der fünften Jahreszeit hat die Erste Schweinfurter Karnevalsgesellschaft e.V. (ESKAGE) ihr neues Prinzenpaar für die kommende Faschingssession vorgestellt: Sandra I. und Martin II. von Eichhorn Immobilien.
Das Prinzenpaar, das in Schweinfurt zuhause ist und nach beruflichen Stationen im In- und Ausland in die fränkische Heimat zurückkehrte, verkörpert Bodenständigkeit und Leidenschaft.
Zum Prinzenpaar und Motto:
- Prinzessin Sandra I. Eichhorn ist Gründerin von Eichhorn Immobilien.
- Prinz Martin II. Eichhorn arbeitet im Management der Audi AG.
- Faschingsmotto: „Sie baut Träume und er jagt das Wild – beide mit Leidenschaft, stark und gezielt!“
Florian Dinkel, Erster Präsident der ESKAGE, zeigte sich erfreut über das neue Paar, das „mit Herz, Leidenschaft und echter Begeisterung für das Faschingsbrauchtum steht.“
Die wichtigsten Faschingstermine der ESKAGE 2026:
- Rathaussturm und Fest- und Ehrenabend: Freitag, 9. Januar 2026
- Prunksitzungen: Freitag/Samstag, 6., 7., 13. und 14. Februar 2026
- Faschingsdienstag mit Umzug: 17. Februar 2026
Tickets zu den Prunksitzungen sind ab sofort unter eskage.org erhältlich.
