Faschingsdienstag bleibt das Rathaus Würzburg geschlossen – mit Ausnahme von Wahlamt und Briefwahlausgabestelle

WÜRZBURG – Am Faschingsdienstag, den 17. Februar 2026, bleiben die Würzburger Stadtverwaltung inklusive aller Außenstellen, das Stadtarchiv, die Tourist Information sowie zahlreiche Kultureinrichtungen und Eigenbetriebe ganztägig geschlossen. Eine Ausnahme bilden das Wahlamt und die Briefwahlausgabestelle im Rathaus, die aufgrund der bevorstehenden Kommunalwahl von 07:30 bis 17:00 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet sind.

Von den Schließungen betroffen sind unter anderem das Museum im Kulturspeicher, die Friedhofsverwaltung und die Stadtbüchereien, wobei fällige Medien automatisch verlängert werden. In der Stadtteilbücherei Hubland steht dir jedoch die Open Library von 07:00 bis 22:00 Uhr für den Zugang mit gültigem Büchereiausweis zur Verfügung (Mindestalter 16 Jahre oder in Begleitung Erwachsener).

Da auch die Stadtreiniger an diesem Tag nicht arbeiten, solltest du mögliche Abweichungen im Abfallkalender beachten; die Abholung der Gelben Säcke in Versbach durch einen externen Dienstleister findet hingegen wie gewohnt statt.

Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten und Büchereiservices findest du unter www.stadtbuecherei-wuerzburg.de