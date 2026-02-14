Faschingsferien 2026: Geänderte Öffnungszeiten des Volkacher Hallenbades

VOLKACH – Während der Faschingsferien 2026 passen sich die Öffnungszeiten des Volkacher Hallenbades den Feiertagen an, wobei das Bad am Rosenmontag und Faschingsdienstag komplett geschlossen bleibt. Ab Aschermittwoch steht dir das Bad wieder zu erweiterten Zeiten für den Schwimmsport zur Verfügung, damit du die schulfreie Zeit aktiv nutzen kannst.

Von Mittwoch, dem 18. Februar, bis zum Ende der Ferienwoche gelten gestaffelte Besuchszeiten. Am Mittwoch und Freitag kannst du von 14 bis 20 Uhr Bahnen ziehen, während am Donnerstag zusätzlich ein Frühschwimmen von 6.30 bis 8 Uhr sowie ein Nachmittagsbetrieb von 14 bis 17 Uhr angeboten wird. Am Wochenende, den 21. und 22. Februar, öffnet das Bad jeweils in zwei Blöcken von 10 bis 13 Uhr sowie von 13.45 bis 17 Uhr.

Beachte bitte, dass die Badezeit jeweils 15 Minuten vor der endgültigen Schließung des Hauses endet. Weitere Details zu den Tarifen oder eventuellen Kurzfriständerungen findest du auf der Website unter www.stadt-volkach.de oder kannst diese per E-Mail an info@stadt-volkach.de erfragen.

