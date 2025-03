Faschingsumzug in Mainberg – Mainberger Schlossgeister feiern 44 Jahre

MAINBERG – Ein farbenfroher und ausgelassener Faschingsumzug krönte das Jubiläumsjahr der Mainberger Schlossgeister. Am Samstag, den 1. März 2025, fand der Faschingsumzug der Großgemeinde Schonungen in Mainberg statt – organisiert von den Mainberger Schlossgeistern unter der Leitung des 2. Gesellschaftspräsidenten Hans-Werner Pförtsch.

Ein Gaudiwurm voller Begeisterung

Der Umzug wurde von den Sitzungspräsidenten Maximilian Pförtsch und Kevin Hegmann eröffnet. Ihnen folgten die strahlenden Gardemädchen der Jugend- und Stammgarde in glitzernden blauen Kostümen. Die Mainberger Elferräte in ihren markanten dunkelblauen Kutten und roten Hüten verbreiteten mit lauten „Helau-Rufen“ beste Stimmung. Abgerundet wurde die große Fußgruppe durch die Weibsbilder, die in silbernen Outfits für zusätzliche Highlights sorgten.

Rund 500 bis 600 Akteure nahmen am Faschingsumzug teil, darunter Gruppen aus Schonungen, Forst, Abersfeld, Löffelsterz, Hausen, Dittelbrunn, Zell und Weipoltshausen. Die engen und kurvigen Straßen Mainbergs stellten eine Herausforderung für die Faschingswägen dar, doch dank der hervorragenden Organisation der Mainberger Schlossgeister verlief der Umzug reibungslos.

Fasching bei strahlendem Sonnenschein

Mehr als 2.000 Besucherinnen und Besucher säumten die Straßen und ließen sich von der ausgelassenen Stimmung mitreißen. Mit stimmungsvoller Musik, Süßigkeiten und kreativen Kostümen wurde der Faschingszug zu einem unvergesslichen Erlebnis, das mit begeisterten „Helau-Rufen“ begleitet wurde.

Doch mit dem Ende des Umzugs war die Feier noch lange nicht vorbei: Rund um das Mainberger Pfarrheim wurde eine große After-Umzugs-Party gefeiert. Der Platz war bis auf den letzten Winkel gefüllt, und die Schlossgeister feierten gemeinsam mit ihren Gästen bis in die späten Abendstunden. Den krönenden Abschluss bildete ein spektakuläres Feuerwerk, das den Himmel über Mainberg erhellte und für einen unvergesslichen Ausklang des Faschingssamstags sorgte.