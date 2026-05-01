Auto IU

Fassadenbrand in der Lindleinsmühle: Mehrfamilienhaus vorsorglich evakuiert

1. Mai 2026Letztes Update 1. Mai 2026
Fassadenbrand in der Lindleinsmühle: Mehrfamilienhaus vorsorglich evakuiert
Symbolfoto: 2fly4
Sparkasse

WÜRZBURG / LINDLEINSMÜHLE – Ein Feuer an der Außenfassade eines Mehrfamilienhauses hat am späten Dienstagabend einen größeren Einsatz von Rettungskräften ausgelöst. Dank des schnellen Eingreifens von Feuerwehr und Polizei kamen keine Personen zu Schaden.

Gegen 22:45 Uhr ging der Notruf über den Brand in der Straße „Am Schwarzenberg“ bei der Integrierten Leitstelle ein. Als die ersten Streifen und Löschfahrzeuge eintrafen, schlugen bereits Flammen an der Fassade im Bereich von zwei Balkonen hoch.

Evakuierung und Löscharbeiten

Kulturamt Haßfurt Events - Göbel
Kulturamt Haßfurt Events - Dota

Um jegliche Gefahr für die Anwohner auszuschließen, brachten die Einsatzkräfte die Bewohner des Gebäudes umgehend ins Freie. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Das könnte Dich auch interessieren:

DEINE NEUE LIEBLINGS-LEGGINGS: Perfekter Halt und butterweicher Komfort

Du suchst eine Leggings, die nicht nur alles mitmacht, sondern dich auch noch fantastisch aussehen lässt? Die High Waist Leggings von SINOPHANT passen sich dank ihres hochelastischen Designs deinem Körper individuell an und formen eine wunderschöne Silhouette. Genieß das Gefühl von butterweichem Sto

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Nachdem das Gebäude gründlich belüftet worden war, konnten alle Anwohner unverletzt in ihre Wohnungen zurückkehren.

Ermittlungen zur Ursache

Die Polizei Würzburg hat die Ermittlungen zum Brandhergang aufgenommen. Bisher ist unklar, wie das Feuer an den Balkonen entstehen konnte.

  • Sachschaden: Nach ersten Schätzungen dürfte sich der Schaden an der Fassade auf mehrere tausend Euro belaufen.

  • Fokus: Die Brandfahnder untersuchen nun die genaue Ursache des Ausbruchs.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

1. Mai 2026Letztes Update 1. Mai 2026

Mehr

Optimierungen im Stadtbusverkehr: Stadtwerke Schweinfurt passen Fahrpläne an

Optimierungen im Stadtbusverkehr: Stadtwerke Schweinfurt passen Fahrpläne an

1. Mai 2026
Schockfund am Wolfsee: Verwesende Tierkadaver in abgestelltem Anhänger

Schockfund am Wolfsee: Verwesende Tierkadaver in abgestelltem Anhänger

1. Mai 2026
Frontalzusammenstoß in Heidingsfeld: Zwei Fahrzeuge mit Totalschaden

Frontalzusammenstoß in Heidingsfeld: Zwei Fahrzeuge mit Totalschaden

1. Mai 2026
Erfolgreiche Gürtelprüfung im Videnin Dojo: Der erste Schritt ist getan

Erfolgreiche Gürtelprüfung im Videnin Dojo: Der erste Schritt ist getan

1. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)