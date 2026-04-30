Fassadenbrand in der Lindleinsmühle: Mehrfamilienhaus vorsorglich evakuiert
WÜRZBURG / LINDLEINSMÜHLE – Ein Feuer an der Außenfassade eines Mehrfamilienhauses hat am späten Dienstagabend einen größeren Einsatz von Rettungskräften ausgelöst. Dank des schnellen Eingreifens von Feuerwehr und Polizei kamen keine Personen zu Schaden.
Gegen 22:45 Uhr ging der Notruf über den Brand in der Straße „Am Schwarzenberg“ bei der Integrierten Leitstelle ein. Als die ersten Streifen und Löschfahrzeuge eintrafen, schlugen bereits Flammen an der Fassade im Bereich von zwei Balkonen hoch.
Evakuierung und Löscharbeiten
Um jegliche Gefahr für die Anwohner auszuschließen, brachten die Einsatzkräfte die Bewohner des Gebäudes umgehend ins Freie. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen.
Nachdem das Gebäude gründlich belüftet worden war, konnten alle Anwohner unverletzt in ihre Wohnungen zurückkehren.
Ermittlungen zur Ursache
Die Polizei Würzburg hat die Ermittlungen zum Brandhergang aufgenommen. Bisher ist unklar, wie das Feuer an den Balkonen entstehen konnte.
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Sachschaden: Nach ersten Schätzungen dürfte sich der Schaden an der Fassade auf mehrere tausend Euro belaufen.
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Fokus: Die Brandfahnder untersuchen nun die genaue Ursache des Ausbruchs.
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