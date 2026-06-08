Faszination Altes Ägypten: Seniorenuniversität Bad Kissingen startet neue Vorlesungsreihe
BAD KISSINGEN – Geschichts- und Kulturbegeisterte aufgepasst: Die Seniorenuniversität Bad Kissingen lädt ab Mitte Juni zu einer spannenden dreiteiligen Vortragsreihe ein. Diesmal entführt die renommierte Privatdozentin (PD) Eva Lange-Athinodorou die Zuhörer in das Reich der Pharaonen. Unter dem Titel „Pyramiden, Tempel und Statuen: Architektur und Kunst im Alten Ägypten“ beleuchtet die Expertin die monumentalen Bauwerke und Meisterwerke einer der faszinierendsten Hochkulturen der Menschheit.
Termine und Uhrzeit im Überblick
Die Vorlesungsreihe erstreckt sich über zwei Wochen und umfasst drei aufeinander aufbauende Nachmittagstermine, jeweils von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr:
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1. Termin: Montag, 15. Juni 2026
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2. Termin: Mittwoch, 17. Juni 2026
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3. Termin: Montag, 22. Juni 2026
Veranstaltungsort: Barrierefrei im Hotel Frankenland
Um allen Teilnehmern einen komfortablen Zugang zu ermöglichen, finden die Vorträge im bekannten Hotel Frankenland (Frühlingstraße 11, 97688 Bad Kissingen) statt. Als Vortragssaal dient der Veranstaltungsraum „Panorama“.
Wichtiger Hinweis zur Barrierefreiheit: Der Raum ist komplett barrierefrei und auf kürzestem Wege direkt über den Haupteingang an der Frühlingstraße erreichbar.
Eintrittspreise und Ticketkauf
Die Karten können unkompliziert vor Ort an der Abendkasse erworben werden (nur Barzahlung möglich):
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Komplett-Ticket (für alle drei Termine): 20 €
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Einzel-Ticket (für einen einzelnen Vortragsnachmittag): 10 €
Anmeldung und Kontakt
Eine vorherige Anmeldung über die Volkshochschule (vhs) ist nicht zwingend erforderlich, wird jedoch empfohlen. Der Vorteil: Angemeldete Personen werden bei kurzfristigen organisatorischen Änderungen oder Raumwechseln direkt per E-Mail informiert.
Anmeldemöglichkeiten:
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Online: Direkt auf der Webseite unter www.vhs-kisshab.de/seniorenuniversitaet.
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Telefonisch oder vor Ort: Wer keinen Internetzugang hat, kann sich während der regulären Öffnungszeiten im vhs-Büro Bad Kissingen anmelden.
Öffnungszeiten des vhs-Büros:
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Montag und Dienstag: 14:00 – 16:00 Uhr
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Mittwoch bis Freitag: 10:00 – 12:00 Uhr
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Telefon: 0971 / 807-4211
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