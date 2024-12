Faustball 1. Bundesliga Süd TV Oberndorf – TSV Calw

OBERNDORF – Der TV Oberndorf hat am Wochenende in seinem fünften Saisonspiel vor rund 100 Zuschauern eine beeindruckende Leistung gezeigt und einen verdienten 5:2-Heimsieg gegen den TSV Calw eingefahren. Nach einer Krankheitswelle trat die Mannschaft erstmals wieder in voller Besetzung an und zeigte sich in starker Form.

Das Spiel bot von Beginn an hochklassige Ballwechsel. Im ersten Satz sicherte sich Oberndorf mit 12:10 knapp die Führung, musste jedoch im zweiten Durchgang nach einem frühen Rückstand und einer knappen 9:11-Niederlage den Ausgleich hinnehmen. Der dritte Satz zeigte die Oberndorfer Defensive in Bestform, die viele Fehler der Calwer nutzte und mit 11:9 gewann. Auch im vierten Satz dominierte der TVO das Geschehen und erhöhte mit einem 11:8 auf 3:1.

Im fünften Satz setzte Oberndorf seinen Lauf fort und entschied ihn mit 11:9 für sich. Obwohl Calw im sechsten Satz noch einmal auf 4:2 verkürzen konnte, ließ der TVO im siebten Satz nichts mehr anbrennen und sicherte sich mit einem klaren 11:3 den Sieg.

Kapitän Fabian Sagstetter zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „Wir haben heute das gespielt, was wir können. Und wenn wir unser Können auf den Platz bringen, dann ist es für jedes Team schwer, gegen uns zu spielen.“

Mit diesem Erfolg rückt der TV Oberndorf dem Zwischenziel Playoffs ein gutes Stück näher. Bereits am kommenden Wochenende warten zwei entscheidende Spiele: Am Samstag auswärts gegen den Tabellenzweiten Stammheim und am Sonntag um 16:00 Uhr in der Georg-Wichtermann-Halle gegen den Aufsteiger NLV Vaihingen.

Aufgebot des TV Oberndorf: Oliver Bauer, Fabian Sagstetter, Maximilian Lutz, Robin Treuheit, Janne Habenstein, Robin Göttert, Johann Habenstein, Nicolas Bitsch.