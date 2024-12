Faustball 1. Bundesliga Süd TV Oberndorf vs. TSV Karlsdorf

SCHWEINFURT – Holpriger Start, starke Antwort

Am 8. Spieltag der 1. Bundesliga Süd spielte der TV Oberndorf zu Hause gegen den Aufsteiger aus Karlsdorf. Der Auftaktsatz ging zunächst an die Gäste aus Karlsdorf, die die Heimmannschaft überraschend stark unter Druck setzten. Nach einem zunächst offenen Schlagabtausch musste Oberndorf, das durch viele erkrankte oder abwesende Spieler deutlich geschwächt war, den Satz knapp mit 9:11 abgeben.

Doch die Hausherren fanden schnell zurück in ihren Rhythmus. Mit einer stabilisierten Defensive setzte der TVO den TSV Karlsdorf zunehmend unter Druck, sodass dieser spürbar weniger Punkte über die Angabe erzielen konnte, was den Schweinfurtern ins Spiel brachte. Die Sätze zwei und drei wurden jeweils mit 11:7 gewonnen. Nach dem zweiten Satz wechselte man den angeschlagenen Janne Habenstein für Cedric Sauter ein und nach dem anschließenden dritten Satz Nicolas Bitsch für den ebenfalls angeschlagenen Oliver Bauer.

Spannender vierter Satz als Schlüsselmoment

Der vierte Satz wurde dann zum spannendsten Durchgang der Partie. Karlsdorf kämpfte sich immer wieder heran und hatte bei 11:10 sogar Satzball, doch Oberndorf bewies Nervenstärke. Mit cleveren Schlägen aus der Angabe und einer soliden Abwehrleistung drehte das Team den Satz noch zu einem 13:11-Erfolg. Dieser knappe Gewinn war der Wendepunkt, der den Widerstand der Gäste endgültig brach.

Dominanz in den entscheidenden Sätzen

Mit der 3:1-Führung im Rücken spielte der TVO befreit auf und ließ Karlsdorf kaum noch Raum zur Entfaltung. Die Sätze fünf und sechs endeten erneut mit einem klaren Vorteil für Oberndorf (11:7, 11:9). Besonders im letzten Durchgang versuchte Karlsdorf noch einmal, das Tempo zu erhöhen, doch der TVO hielt mit einem geschlossenen Teamauftritt dagegen und sicherte sich den verdienten 5:1-Heimsieg.

Team: Oliver Bauer, Fabian Sagstetter, Robin Treuheit, Janne Habenstein, Robin Göttert, Cedric Sauter und Nicolas Bitsch.

Playoff-Qualifikation perfekt

Mit diesem Erfolg schließt der TV Oberndorf die Hinrunde auf einem starken dritten Tabellenplatz ab und hat sich damit souverän für die Playoffs qualifiziert. Trainer und Mannschaft zeigten sich nach dem Spiel zufrieden: „Wir haben heute trotz einiger Kranker und abwesender Spieler uns durch schwierige Situationen gekämpft. Der Blick geht jetzt nach vorne, denn die Playoffs werden eine echte Herausforderung.“

Im Playoff-Achtelfinale trifft man auf den Sechstplatzierten aus dem Norden, den TSV Lola. Das Hinspiel findet am 11. Januar 2025 beim TSV Lola in Schleswig-Holstein statt, das Rückspiel am 18. Januar 2025 in Schweinfurt. Mit der gezeigten Leistung und der breiten Brust aus der Hinrunde reist der TV Oberndorf optimistisch in den Norden.