Auto IU

Faustball-Bundesliga: Bittere Doppelniederlage für den TV Oberndorf

11. Mai 2026Letztes Update 11. Mai 2026
Faustball-Bundesliga: Bittere Doppelniederlage für den TV Oberndorf
Maximilian Lutz, Janne Habenstein, Robin Treuheit, Johann Habenstein, Nicolas Bitsch, Cedric Sauter, Robin Göttert, Fabian Sagstetter und Oliver Bauer - Foto: Christian Eschner / TVO
Sparkasse

OBERNDORF – Nach einem vielversprechenden Saisonstart in die 1. Faustball-Bundesliga musste der TV Oberndorf am vergangenen Spieltag zwei herbe Rückschläge hinnehmen. Sowohl beim Auswärtsspiel in Stammheim als auch vor heimischer Kulisse gegen Vaihingen/Enz stand am Ende eine 1:5-Niederlage zu Buche.

Trotz kämpferischer Phasen und taktischer Umstellungen gelang es dem Team um Kapitän Fabian Sagstetter nicht, die entscheidenden Satzphasen für sich zu entscheiden.

Dominanz der Gastgeber in Stammheim

Kulturamt Haßfurt Events - Lazuli
Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen

Bereits am Samstagabend beim TV Stammheim deutete sich ein schwieriger Spieltag an. Ohne den krankheitsbedingt fehlenden Maximilian Lutz tat sich der TVO schwer, Druck aufzubauen. Stammheim agierte vor allem bei kurz gespielten Bällen extrem präzise und brachte die Oberndorfer Defensive immer wieder aus dem Gleichgewicht.

Das könnte Dich auch interessieren:

Tefal stellt seinen ersten selbstschärfenden Messerblock EverSharp vor

Der neue selbstschärfende EverSharp Messerblock von Tefal sorgt dafür, dass stumpfe Klingen der Vergangenheit angehören, indem er die Messer bei jeder Nutzung automatisch schärft. Durch ein integriertes Schleifsystem aus Keramik wird die Klinge beim Zurückstecken im optimalen Winkel geschärft, sodas

Abenteuer & Allrad 2026 Bad Kissingen
Mehr

Nach einem 0:3-Satzrückstand brachte die Einwechslung von Cedric Sauter frischen Wind. In einem Krimi sicherte sich Oberndorf den vierten Satz mit 13:11 in der Verlängerung. Doch die Hoffnung auf eine Wende währte nur kurz: Stammheim fand zurück zu seiner Souveränität und entschied die Partie letztlich verdient mit 5:1 für sich.

  • Ergebnis: TV Stammheim – TV Oberndorf 5:1 (11:6, 11:6, 11:7, 11:13, 11:7, 11:5)

Heimspiel gegen Vaihingen: Leistungssteigerung ohne Belohnung

Im darauffolgenden Heimspiel gegen den TV Vaihingen/Enz präsentierte sich der TVO deutlich stabiler. Zwar ging der erste Satz verloren, doch durch die Hereinnahme von Robin Göttert und dem Vorziehen von Sagstetter in den Angriff gelang im zweiten Durchgang der verdiente 11:7-Satzausgleich.

Die folgenden Sätze waren ein Spiel auf Augenhöhe. Der TVO erspielte sich mehrfach Führungen, verpasste es aber, den Sack zuzumachen. Vaihingen zeigte sich in den entscheidenden Momenten nervenstark und kaltschnäuzig: Zwei knappe 9:11-Niederlagen in den Sätzen drei und vier brachen den Oberndorfern das Genick. Am Ende hieß es auch hier 1:5.

  • Ergebnis: TV Oberndorf – TV Vaihingen/Enz 1:5 (5:11, 11:7, 9:11, 9:11, 8:11, 8:11)

Blick nach vorn: Kampf gegen den Abstieg

Mit diesen beiden Niederlagen rücken die Ambitionen auf die vorderen Tabellenplätze in weite Ferne. Der Fokus liegt nun ganz klar darauf, die Fehlerquote in den Crunch-Time-Phasen zu minimieren, um frühzeitig nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Die nächste Aufgabe wird jedoch nicht leichter: Am kommenden Samstag gastiert der TV Oberndorf beim Spitzenclub in Calw.

Kader TV Oberndorf:

Nicolas Bitsch, Cedric Sauter, Janne Habenstein, Robin Treuheit, Robin Göttert, Fabian Sagstetter, Maximilian Lutz.

Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

11. Mai 2026Letztes Update 11. Mai 2026

Mehr

Fahrerflucht dank Zeuge schnell geklärt: 84-Jährige rammt Pkw auf Supermarkt-Parkplatz

Fahrerflucht dank Zeuge schnell geklärt: 84-Jährige rammt Pkw auf Supermarkt-Parkplatz

11. Mai 2026
Faustball-Bundesliga Süd: TVO-Frauen bleiben am Heimspieltag ohne Punkte

Faustball-Bundesliga Süd: TVO-Frauen bleiben am Heimspieltag ohne Punkte

11. Mai 2026
Vandalismus und Unfallflucht: Polizei Schweinfurt sucht Zeugen

Vandalismus und Unfallflucht: Polizei Schweinfurt sucht Zeugen

11. Mai 2026
vhs Bad Kissingen: Freie Plätze für kreative, sportliche und geschichtliche Kurse

vhs Bad Kissingen: Freie Plätze für kreative, sportliche und geschichtliche Kurse

11. Mai 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)