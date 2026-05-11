Faustball-Bundesliga: Bittere Doppelniederlage für den TV Oberndorf
OBERNDORF – Nach einem vielversprechenden Saisonstart in die 1. Faustball-Bundesliga musste der TV Oberndorf am vergangenen Spieltag zwei herbe Rückschläge hinnehmen. Sowohl beim Auswärtsspiel in Stammheim als auch vor heimischer Kulisse gegen Vaihingen/Enz stand am Ende eine 1:5-Niederlage zu Buche.
Trotz kämpferischer Phasen und taktischer Umstellungen gelang es dem Team um Kapitän Fabian Sagstetter nicht, die entscheidenden Satzphasen für sich zu entscheiden.
Dominanz der Gastgeber in Stammheim
Bereits am Samstagabend beim TV Stammheim deutete sich ein schwieriger Spieltag an. Ohne den krankheitsbedingt fehlenden Maximilian Lutz tat sich der TVO schwer, Druck aufzubauen. Stammheim agierte vor allem bei kurz gespielten Bällen extrem präzise und brachte die Oberndorfer Defensive immer wieder aus dem Gleichgewicht.
Nach einem 0:3-Satzrückstand brachte die Einwechslung von Cedric Sauter frischen Wind. In einem Krimi sicherte sich Oberndorf den vierten Satz mit 13:11 in der Verlängerung. Doch die Hoffnung auf eine Wende währte nur kurz: Stammheim fand zurück zu seiner Souveränität und entschied die Partie letztlich verdient mit 5:1 für sich.
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Ergebnis: TV Stammheim – TV Oberndorf 5:1 (11:6, 11:6, 11:7, 11:13, 11:7, 11:5)
Heimspiel gegen Vaihingen: Leistungssteigerung ohne Belohnung
Im darauffolgenden Heimspiel gegen den TV Vaihingen/Enz präsentierte sich der TVO deutlich stabiler. Zwar ging der erste Satz verloren, doch durch die Hereinnahme von Robin Göttert und dem Vorziehen von Sagstetter in den Angriff gelang im zweiten Durchgang der verdiente 11:7-Satzausgleich.
Die folgenden Sätze waren ein Spiel auf Augenhöhe. Der TVO erspielte sich mehrfach Führungen, verpasste es aber, den Sack zuzumachen. Vaihingen zeigte sich in den entscheidenden Momenten nervenstark und kaltschnäuzig: Zwei knappe 9:11-Niederlagen in den Sätzen drei und vier brachen den Oberndorfern das Genick. Am Ende hieß es auch hier 1:5.
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Ergebnis: TV Oberndorf – TV Vaihingen/Enz 1:5 (5:11, 11:7, 9:11, 9:11, 8:11, 8:11)
Blick nach vorn: Kampf gegen den Abstieg
Mit diesen beiden Niederlagen rücken die Ambitionen auf die vorderen Tabellenplätze in weite Ferne. Der Fokus liegt nun ganz klar darauf, die Fehlerquote in den Crunch-Time-Phasen zu minimieren, um frühzeitig nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Die nächste Aufgabe wird jedoch nicht leichter: Am kommenden Samstag gastiert der TV Oberndorf beim Spitzenclub in Calw.
Kader TV Oberndorf:
Nicolas Bitsch, Cedric Sauter, Janne Habenstein, Robin Treuheit, Robin Göttert, Fabian Sagstetter, Maximilian Lutz.
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