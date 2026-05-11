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Faustball-Bundesliga Süd: TVO-Frauen bleiben am Heimspieltag ohne Punkte

11. Mai 2026Letztes Update 11. Mai 2026
Faustball-Bundesliga Süd: TVO-Frauen bleiben am Heimspieltag ohne Punkte
Von links (hinten): Hinrike Sagstetter, Ursina Sagstetter, Amelie Sagstetter, Kathi Treuheit, Uwe Sagstetter Von links (vorne): Sandra Schmitt, Franziska Dietel, Rosali Simon Foto: Christian Eschner / TVO
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SCHWEINFURT / OBERNDORF – Am vergangenen Sonntag, den 10. Mai 2026, empfing der TV Oberndorf die Mannschaften aus Görlitz und Stammheim zum ersten Heimauftritt der Saison. Trotz bestem Faustballwetter und großem Einsatz gelang es den Gastgeberinnen nicht, Zählbares auf der eigenen Anlage zu behalten.

In zwei unterschiedlichen Partien zeigten die Oberndorferinnen zwar gute Ansätze, mussten sich jedoch der Abgeklärtheit der Konkurrenz beugen.

Deutliche Niederlage gegen Görlitz

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Zum Auftakt traf der TVO auf den SV Energie Görlitz. Die Mannschaft fand von Beginn an nicht zu ihrem Rhythmus. Abstimmungsprobleme in der Defensive und eine zu hohe Eigenfehlerquote machten es den Gästen leicht, das Spiel zu kontrollieren. Ohne die nötige Stabilität im Aufbau ging die Partie glatt in drei Sätzen verloren.

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  • Ergebnis: TV Oberndorf – SV Energie Görlitz 0:3 (8:11, 5:11, 6:11)

Steigerung gegen Stammheim wird nicht belohnt

Im zweiten Spiel gegen den TV Stammheim präsentierte sich der TVO wie ausgewechselt. Es entwickelte sich eine spannende Begegnung auf Augenhöhe, die durch lange und hart umkämpfte Ballwechsel geprägt war. Besonders im zweiten Satz blitzte das Potenzial der Heimmannschaft auf, als man den Satzausgleich erzwingen konnte. In den entscheidenden Phasen des dritten und vierten Satzes bewies Stammheim jedoch die größere Routine und sicherte sich den Sieg.

  • Ergebnis: TV Oberndorf – TV Stammheim 1:3 (9:11, 11:8, 9:11, 6:11)

Fazit und Ausblick

Auch wenn das Punktekonto nach diesem Spieltag leer blieb, nimmt das Team wichtige Erkenntnisse für den weiteren Saisonverlauf mit. Vor allem die Leistungssteigerung im zweiten Spiel macht Mut für die kommenden Aufgaben, in denen die Mannschaft geschlossener auftreten will, um den Anschluss an das Mittelfeld zu halten.

Für den TV Oberndorf spielten:

Franziska Dietel, Katharina Treuheit Gnädig, Ursina Sagstetter, Amelie Sagstetter, Sandra Schmitt und Lara Hoyer.

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