Faustball-Bundesliga: TV Oberndorf unterliegt Leichlinger TV mit 2:4 im Playoff-Viertelfinale

RENDL-KARBEN – Auf neutralem Boden musste sich der TV OBERNDORF im Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft dem LEICHLINGER TV mit 2:4 geschlagen geben. In einer von hoher Intensität geprägten Begegnung präsentierten sich die Rheinländer von Beginn an konzentriert und ließen kaum Zweifel an ihrem Halbfinalanspruch aufkommen. Für Oberndorf endete damit die Feldsaison trotz kämpferischer Leistung und zwischenzeitlicher Aufholjagd vorzeitig.

Die Anfangsphase der Partie verlief aus Sicht der Schweinfurter enttäuschend. Leichlingen spielte in den ersten drei Sätzen äußerst dominant, profitierte von Unsicherheiten auf Seiten des TVO und setzte die Abwehrreihe um Janne Habenstein, Fabian Sagstetter und Robin Treuheit früh unter Druck. Der erste Satz ging mit 11:3 deutlich an den LTV, der in der Folge auch Satz zwei (11:7) und drei (11:9) für sich entschied. Der TVO wirkte in dieser Phase zu fehleranfällig und fand offensiv zunächst keine Antwort auf die kompakte Defensive der Rheinländer.

Erst im vierten Satz zeigte das Team um die Angreifer Maximilian Lutz und Oliver Bauer ein anderes Gesicht. Mit variablerem Angriffsspiel und stabilisierter Abwehr konnte Oberndorf den Gegner unter Druck setzen und den Satz mit 11:7 gewinnen. Dieser Aufschwung setzte sich im fünften Durchgang fort – die Oberndorfer kämpften sich mit einem 11:6-Satzgewinn auf 2:3 heran und schnupperten kurzzeitig an einer Wende.

Doch im sechsten Satz erwischte Leichlingen erneut den besseren Start und nutzte kleinere Unkonzentriertheiten beim TVO konsequent aus. Mit cleverem Spielaufbau und effektiven Angriffen machte der LTV beim 11:4 schließlich den Einzug ins Halbfinale der Deutschen Meisterschaft in DRESDEN perfekt.

Für den TV OBERNDORF endet eine insgesamt couragierte Feldsaison somit im Viertelfinale. Die Enttäuschung über das verpasste DM-Ticket ist verständlich, doch das Team will in der kommenden Hallensaison, die im Oktober beginnt, wieder angreifen.