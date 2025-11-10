Faustball-Bundesliga: TV Oberndorf unterliegt Waldrennach nach Krimi mit 4:5
SCHWEINFURT – Der TV Oberndorf hat sein erstes Heimspiel der neuen Faustball-Bundesligasaison nach einem zweieinhalbstündigen Marathonmatch mit 4:5 Sätzen knapp gegen den TV Waldrennach verloren. Trotz einer zwischenzeitlichen 2:0 Führung mussten sich die Oberndorfer in dem hochklassigen Duell hauchdünn geschlagen geben.
Die Gastgeber starteten furios und dominierten die ersten beiden Sätze mit 11:7 und 11:5. Im Gegensatz zur Vorwoche zeigte die Mannschaft um Nicolas Bitsch, Robin Göttert im Angriff und Janne Habenstein, Robin Treuheit und Fabian Sagstetter in der Abwehr einen deutlichen Spielwandel.
Waldrennach dreht die Partie
Waldrennach bewies jedoch Kämpferqualitäten, erhöhte den Druck im Angriff und verbesserte die Abwehr. Der dritte Satz ging knapp mit 9:11 an die Gäste. Im vierten Satz geriet Oberndorf völlig aus dem Tritt und verlor klar mit 2:11. Obwohl sich der TVO im fünften Satz hart wehrte, ging dieser mit 10:12 an Waldrennach, was einen 2:3 Rückstand bedeutete.
Schlagabtausch und Entscheidung
Der TVO zeigte Moral, glich mit einem deutlichen 11:4 im sechsten Satz wieder aus. Im dramatischen siebten Satz fehlte Oberndorf beim 10:12 das letzte Quäntchen Glück. Zwar meldete sich die Heimmannschaft im achten Satz mit 11:8 zurück zum 4:4 Ausgleich, doch im entscheidenden neunten Satz spielte Waldrennach seine Stärke aus und gewann mit 3:11, was die bittere Heimniederlage besiegelte.
TVO-Kapitän Fabian Sagstetter resümierte: „Wir haben über weite Strecken stark gespielt. Aber wir waren zu oft in den Anfangsphasen der Sätze im Rückstand und mussten diesem dann hinterherrennen.“
Mit nun 0:4 Punkten aus zwei Spielen steht der TVO unter Zugzwang. Die gezeigte couragierte Leistung macht jedoch Hoffnung auf eine Trendwende, spätestens beim nächsten Heimauftritt nächste Woche gegen den TV Vaihingen/Enz.
