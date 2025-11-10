Auto IU
Faustball-Spieltag der Frauen 1. Bundesliga Süd in Schweinfurt
SCHWEINFURT – Am 9. November 2025 fand in der Georg-Wichtermann-Halle der erste Heimspieltag der Frauenmannschaft des TV Schweinfurt-Oberndorf in der 1. Bundesliga Süd statt. Trotz einer deutlichen Steigerung im Verlauf des Spieltags musste die Mannschaft zwei Niederlagen hinnehmen.
Ergebnisse im Überblick:
|Gegner
|Ergebnis
|Satzverlauf
|Anmerkung
|TSV Pfungstadt
|0:3 Sätze (Niederlage)
|3:11, 2:11, 9:11
|Der TVO wirkte zu Beginn nervös gegen die starke und eingespielte Gastmannschaft.
|TSV Ötisheim
|1:3 Sätze (Niederlage)
|11:8, 9:11, 6:11, 10:12
|Deutliche Steigerung und spannender Verlauf. Die Partie ging nach harten Kämpfen knapp an Ötisheim.
Trotz der beiden Niederlagen (gegen Pfungstadt und Ötisheim) konnte die Mannschaft wichtige Erfahrungen sammeln und zeigte eine positive Entwicklung über den Spieltag hinweg, was den Auftakt als gelungen bewerten lässt.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!