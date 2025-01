Faustball: Wichtige Punkte trotz Verletzungspech

SCHWEINFURT – Die Frauenmannschaft des TVO konnte am vergangenen Spieltag in Öschelbronn mit zwei Siegen und insgesamt 4 wichtigen Punkten triumphieren.

Im ersten Spiel gegen den TSV Gärtringen zeigten die Schweinfurterinnen eine starke Leistung. Besonders Angreiferin Amelie Sagstetter überzeugte mit druckvollen Bällen, die den Gegnern schwer zusetzten. Unterstützt wurde sie von Annalena Schmid, die mit präzisen Angaben die Lücken in der Gärtringer Abwehr fand. Der erste Satz ging mit 11:4 Punkten souverän an den TVO, und auch im zweiten Satz behielt das Team mit 11:7 die Oberhand. In der Abwehr glänzten Annabell Klopf, Ursina Sagstetter und Hinrike Seitz, die einen sicheren Spielaufbau ermöglichten. Der dritte Satz war ebenso überzeugend, und der TVO sicherte sich mit einem weiteren 11:7 den 3:0-Sieg und die ersten zwei Punkte des Spieltags.

Im zweiten Spiel stand der TVO dem Gastgeber, dem TV Öschelbronn, gegenüber. Die Schweinfurterinnen starteten verhalten und mussten sich im ersten Satz trotz einer kämpferischen Leistung mit 10:12 geschlagen geben. Annalena Schmid verletzte sich leider am Sprunggelenk und konnte nicht weiterspielen, woraufhin Hinrike Seitz in die offensive Rolle wechselte. Doch der TVO ließ sich nicht entmutigen und kämpfte sich im zweiten Satz mit einem klaren 11:1 zurück ins Spiel. Dank einer stabilen Abwehr und einer starken Amelie Sagstetter, die die Zuspiele von Sandra Schmitt geschickt verwertete, ging der dritte Satz mit 11:5 und der vierte mit 11:3 an die Schweinfurterinnen, die sich so den 3:1-Sieg sicherten.

Mit diesen beiden Siegen im Gepäck geht es für den TVO weiter, und der nächste Spieltag findet am 19. Januar 2025 statt. Dort trifft man neben dem Gastgeber SV Tannheim erneut auf den TV Öschelbronn.

Es spielten:

Amelie Sagstetter, Annalena Schmid, Annabel Klopf, Ursina Sagstetter, Sandra Schmitt, Rosali Simon und Hinrike Seitz.