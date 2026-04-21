FC DEISENHOFEN – FC SCHWEINFURT 05 4:5
DEISENHOFEN, LKR. MÜNCHEN – Die U19 des FC Schweinfurt 05 hat ihre beeindruckende Siegesserie fortgesetzt und in einem dramatischen Spiel drei Punkte aus Oberbayern entführt. Trotz einer laut Trainerteam schwächeren Saisonleistung bewiesen die „Jungschnüdel“ erneut ihre Moral und sicherten sich den achten Sieg in Folge durch einen verwandelten Strafstoß in der Schlussminute.
Die Partie begann für die Gäste denkbar ungünstig mit einem frühen 0:1-Rückstand. Doch die Schweinfurter zeigten sich wenig beeindruckt und schafften es noch vor dem Pausenpfiff, das Spiel zu drehen und mit einer 2:1-Führung in die Kabine zu gehen.
Turbulente zweite Halbzeit
Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich für die Zuschauer ein offener Schlagabtausch. Deisenhofen kam stark zurück, nutzte seine Chancen und konnte die Führung zwischenzeitlich erneut an sich reißen. Die Schweinfurter bewiesen jedoch Charakter und kämpften sich in der torreichen Begegnung ein weiteres Mal zurück.
Entscheidung in der 90. Minute
Nachdem die Gastgeber zum Ende der Partie erneut zum Ausgleich kamen, deutete vieles auf eine Punkteteilung hin. In der 90. Minute entschied der Schiedsrichter jedoch auf einen berechtigten Elfmeter für die Gäste. Nuno Mützel übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum 5:4-Endstand. Mit diesem Erfolg setzt sich der Höhenflug der Schweinfurter U19 weiter fort.
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