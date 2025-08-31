FC Sand gibt Trainerwechsel in der 2. Mannschaft bekannt
SAND – Der FC Sand und Marco Heumann, der Trainer der zweiten Mannschaft, gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Verein mitteilte, wurde die Entscheidung in beiderseitigem Einvernehmen getroffen. Grund für den Trainerwechsel ist, dass Mannschaft und Trainer zuletzt nicht mehr als geschlossene Einheit agierten.
Marco Heumann war sieben Jahre für den FC Sand tätig und hatte erst im Sommer 2025 die Leitung der zweiten Mannschaft übernommen, nachdem er zuvor im Jugendbereich aktiv war. Der Verein betont, dass sich sein Engagement nicht nur auf die Aufgaben am Spielfeldrand beschränkte, sondern er auch in anderen Bereichen stets zur Stelle war. Obwohl Heumann seine Arbeit gerne fortgesetzt hätte, erkannte er, dass die Voraussetzungen für eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit aufgrund der fehlenden Geschlossenheit nicht mehr gegeben waren.
Als Nachfolger wurde kurzfristig eine interne Lösung gefunden. Steffen Bayer, der Vorgänger von Heumann, übernimmt erneut die zweite Mannschaft. Er wird in gleichberechtigter Position mit dem bisherigen Co-Trainer Jonas Rippstein die Leitung der Kreisklassenmannschaft übernehmen. Da Bayer als ehemaliger Spieler und Trainer eng mit dem FC Sand verbunden ist, sieht die sportliche Leitung in ihm die optimale Lösung bis mindestens zur Winterpause.
Die Vereinsführung wünscht Steffen Bayer und Jonas Rippstein viel Erfolg bei ihrer bevorstehenden Aufgabe. Gleichzeitig bedankt sich der FC Sand ausdrücklich bei Marco Heumann für seine langjährigen Verdienste und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.
