FC Schweinfurt 05: 1. Spieli- Wintercup Erlangen U15 Juniorinnen

SCHWEINFURT – Kaum starteten die Mädchen des FC Schweinfurt 05 in die winterliche Hallenserie gab es beim Auftakt direkt den ersten Erfolg in Form eines Turniersiegs. Eine vorweihnachtliche Bescherung, die die Kickerinnen in der Emmy-Noether-Sporthalle in Erlangen erlebten.

Am 14. Dezember 2024 lud die SpVgg Erlangen zum ersten Spieli-Wintercup der U15-Juniorinnen ein. Da der FC Schweinfurt 1905 in der Mädchenabteilung keine U15-Mannschaft im laufenden Spielbetrieb hat, wurde kurzerhand der jüngere Jahrgang entsendet, um den Verein zu vertreten. Diese Aufgabe meisterten die jungen Spielerinnen aus der Kugellagerstadt mit Bravour. Unter der Beobachtung des Trainerteams Philipp Braun, Lara Bieber, Sven Rest und Athletikcoach Ivan Kakus sicherte sich das Team souverän die Tabellenspitze und damit den Titel beim Wintercup.

Bereits im ersten Spiel des Turniers setzten die Spielerinnen ein deutliches Zeichen: Mit einem 7:0-Sieg gegen ASN Pfeil Phönix in der 12-minütigen Spielzeit gelang ein beeindruckender Auftakt. Auch in der zweiten Partie gegen den FSV Stadeln konnten die Schweinfurterinnen ihre Ambitionen auf den Titel mit einem 5:2-Erfolg unterstreichen.

Im dritten Spiel trat die Mannschaft gegen die Zweitvertretung der Gastgeber, die SpVgg Erlangen, an. Auch hier zeigten die Spielerinnen ihre Stärke und entschieden das Match mit einem 4:0 für sich. In der vorletzten Begegnung traf das Team auf die Kickerinnen aus Poppenreuth und sicherte sich mit einem 5:0-Sieg erneut drei Punkte.

Im letzten Spiel des Turniers wartete die bislang ebenfalls ungeschlagene Erstvertretung der SpVgg Erlangen. Nach einem hart umkämpften Duell endete die Partie mit einem torlosen 0:0-Unentschieden. Dank der besseren Tordifferenz belegten die Schweinfurterinnen jedoch den ersten Platz und wurden Turniersieger des 1. Spieli-Wintercups in Erlangen.

Endstand des Turniers:

FC Schweinfurt 1905 – 21:2 Tore, 13 Punkte SpVgg Erlangen 1 – 9:0 Tore, 13 Punkte SV Poppenreuth – 8:8 Tore, 9 Punkte SpVgg Erlangen 2 – 8:8 Tore, 6 Punkte FSV Stadeln – 3:14 Tore, 1 Punkt ASN Pfeil Phönix – 0:17 Tore, 1 Punkt