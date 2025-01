FC Schweinfurt 05: 5. Platz für die U13 bei den Hallenmasters in Mainaschaff

SCHWEINFURT/MAINASCHAFF – Am vergangenen Wochenende traten die jüngsten Kickerinnen der Schnüdelgirls bei den Hallenmasters in Mainaschaff an.

In der Ellerhalle trafen sie auf Teams aus dem Großraum Frankfurt, die sie nur selten als Gegner haben, was das Turnier besonders spannend machte. Als amtierende Unterfränkische Hallenmeister und mit einigen erfolgreichen Turnieren im Rücken hatten sich die Mädchen viel vorgenommen. Doch es zeigte sich, dass die Gegner aus Frankfurt keine leichte Aufgabe sein würden.

Im ersten Spiel ging es gegen den S.K.G. Rodgau, den Tabellensiebten der D-Juniorinnenliga aus dem Raum Frankfurt. Trotz guter Ansätze reichte es nur zu einem 1:1 in der regulären Spielzeit. Auch in der zweiten Partie, gegen die Fvgg. Kickers Aschaffenburg, konnte kein Sieger ermittelt werden. Das Spiel endete mit einem 2:2, was den Schnüdelgirls zwei Unentschieden aus den ersten beiden Spielen und somit nur zwei Punkte einbrachte.

Im dritten Spiel war ein Sieg nötig, um weiterhin um die oberen Tabellenplätze mitzuspielen. Gegen den FC Mittelbuchen gelang es den Mädchen, die ersten spielerischen Akzente zu setzen und die Partie mit 2:0 zu gewinnen – die ersten drei Punkte im Turnier waren damit gesichert.

Leider folgte im Spiel gegen den SC Riedberg ein Rückschlag. Trotz eines Ehrentreffers von Emma Kempf mussten die Schweinfurterinnen eine deutliche 4:1-Niederlage hinnehmen. Gegen die Teams aus Frankfurt taten sie sich insgesamt schwer und konnten nicht die erhoffte Leistung abrufen.

In der letzten Partie des Turniers ging es gegen die TG Ober Roden um den fünften Platz. Hier mobilisierten die Schnüdelgirls noch einmal alle Kräfte und sicherten sich mit einem 3:1-Erfolg den fünften Platz in einem stark besetzten Turnier.

Auch wenn nicht alles nach Plan lief, zeigten die Mädchen Kampfgeist und konnten sich am Ende über einen Platz im oberen Mittelfeld freuen.