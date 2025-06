FC Schweinfurt 05: Aktionstag mit 250 Kindern der Friedrich Rückert Schule

SCHWEINFURT – Knapp 250 Schüler der Friedrich-Rückert-Schule waren an zwei Aktionstagen im Sachs-Stadion in Schweinfurt zu Gast. Die Mädchenfußballabteilung des FC Schweinfurt 05 hatte die Schülerinnen und Schüler eingeladen, um sie für den Fußballsport zu begeistern.

Am Montag, den 2. Juni 2025, starteten die 3. und 4. Schulklassen mit rund 140 Kindern. An zehn Trainingsstationen drehte sich alles um das runde Leder. Neben ersten Kontakten zum Spielgerät wurde das DFB-Fußballabzeichen abgenommen. Für die Verantwortlichen des FC Schweinfurt 05 liegt der Fokus dieser Aktionstage darauf, Kinder für Fußball zu begeistern und sie weg von Konsolen und hin auf den Sportplatz zu bringen. Die Frauenfußballabteilung bewirbt diese Aktionstage bereits seit knapp einem Jahr in der Hoffnung, mehr Kinder für den Fußball zu gewinnen.

Der zweite Aktionstag, am Dienstag, den 3. Juni 2025, wurde von 110 Erst- und Zweitklässlern genutzt. Diese durften das Paule-Schnupperabzeichen erwerben. Alle Schüler erhielten am Ende eine Medaille, eine Urkunde und eine DFB-Ansteckspange als Erinnerung an diesen besonderen Tag.

Interessierte Schulen und Kitas können sich gerne melden, wenn sie ebenfalls einen Fußballtag mit dem FC Schweinfurt ausrichten möchten.

Die Verantwortlichen bedanken sich bei allen Lehrkräften und den vielen Eltern, die dazu beigetragen haben, diesen großartigen Tag für die Schüler zu etwas Besonderem zu machen – ein Tag, an dem es nur Gewinner gab.