FC Schweinfurt 05 Damen: Didis-Cup 2024

SCHWEINFURT – Es gibt Tage, an denen einfach alles zusammenpasst – so könnte man das Hallenmärchen der U13-Mädels des FC Schweinfurt 05 beim EDEKA DIDIS CUP in Kürnach beschreiben. Das Turnier, ausgerichtet vom SV Kürnach in der Höllberghalle, bot spannende Spiele und packende Momente.

In zwei Gruppen traten die Teams gegeneinander an. Die Schweinfurterinnen waren in Gruppe B gesetzt und trafen auf den SV 1928 Veitshöchheim, den FV 1920 Karlstadt und den TSV Waldfenster. In Gruppe A spielten der Gastgeber SV Kürnach, der TV Haßfurt, der FFC Adelsberg-Karsbach und die FVgg Kickers Aschaffenburg.

Gruppenphase:

Im ersten Gruppenspiel gegen den SV Veitshöchheim taten sich die Schweinfurter Mädels noch schwer. Trotz größerer Spielanteile fehlten die entscheidenden Akzente, und die Partie endete torlos 0:0. Doch im zweiten Spiel platzte der Knoten. Mit einem deutlichen 6:0 gegen den FV Karlstadt fand das Team seinen Rhythmus. Auch das dritte Gruppenspiel gegen den Ligakonkurrenten TSV Waldfenster wurde souverän mit 3:0 gewonnen. Mit diesen Leistungen sicherte sich Schweinfurt den zweiten Platz in Gruppe B, während Veitshöchheim als Gruppensieger ins Halbfinale einzog.

Halbfinale:

Im Halbfinale traf Schweinfurt auf die erstplatzierten Kickers aus Aschaffenburg, die ebenfalls ein starkes Turnier spielten. Mit konzentriertem und aufmerksamem Spiel setzten sich die Schweinfurter Mädels verdient mit 2:0 durch und zogen ins Finale ein.

Finale:

Im Endspiel kam es zum Wiedersehen mit dem SV Veitshöchheim, dem Gruppensieger aus der Vorrunde. Anders als im ersten Aufeinandertreffen dominierte Schweinfurt das Finale von Beginn an. Eine frühe Führung gab dem Team Sicherheit, und mit einem klaren 4:1 sicherten sich die jungen Spielerinnen die Hallenkrone und feierten einen verdienten Turniersieg.

Abschlusstabelle:

FC Schweinfurt 05 SV 1928 Veitshöchheim FVgg Kickers Aschaffenburg FFC Adelsberg-Karsbach TSV Waldfenster SV Kürnach TV Haßfurt FV 1920 Karlstadt

Mit einer großartigen Teamleistung brachten die Schweinfurterinnen den Turniersieg zurück in die Kugellagerstadt.