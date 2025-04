FC Schweinfurt 05: Ein Spiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten für die Schnüdelinnen

SCHWEINFURT – Im zweiten Punktspiel der Rückrunde, nach einer dreiwöchigen Pause, mussten sich die Schweinfurterinnen gegen die stark aufspielenden Mädels aus Gilching mit 1:2 geschlagen geben. Zwar konnten fast alle kranken und verletzten Spielerinnen wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren, doch die fehlende Spielpraxis machte sich in der ersten Halbzeit bemerkbar.

Von Beginn an hatten die Gäste die Oberhand und setzten die Schweinfurterinnen unter Druck. Die Gastgeberinnen fanden in den ersten 45 Minuten keinen richtigen Zugriff auf das Spiel, konnten die Räume nicht rechtzeitig zuschließen und waren in der Spielgestaltung oft unterlegen. So war es nur eine Frage der Zeit, bis Gilching zu seinen Chancen kam. In der 14. Minute nutzte Annalena Maier eine Unachtsamkeit der Abwehr und schob den Ball zum 0:1 ein. Auch in der Folgezeit blieben die Schweinfurterinnen zwar bemüht, doch die Pässe waren zu ungenau, um gefährlich zu werden. Gilching konnte die Angriffe frühzeitig abwehren und selbst erneut zuschlagen. In der 32. Minute parierte Torhüterin Lucie Emmerth einen Schuss von Greta Abudulahi, doch der Nachschuss landete unhaltbar im Netz – 0:2.

In der Halbzeitpause wurden die Spielerinnen nochmals aufgerufen, gegen so eine starke Mannschaft anders aufzutreten, und das zeigte Wirkung. Die Schweinfurterinnen kamen mit mehr Elan aus der Kabine und erspielten sich einige gute Möglichkeiten. In der 56. Minute setzte sich Hannah Staab gut durch, doch ihr Schuss wurde geblockt. Sechs Minuten später hatte Mona Salzmann eine weitere Chance, doch sie brachte den Ball nicht richtig aufs Tor, da sie sich das Spielgerät zu weit vorlegte. In der 79. Minute gab es dann den verdienten Anschlusstreffer: Nach einem Eckball von Mona Salzmann stand Aurora Büchel goldrichtig am zweiten Pfosten und drückte den Ball zum 1:2 ins Netz.

Leider war zu diesem Zeitpunkt nur noch wenig Zeit, um den Ausgleich zu erzielen. Trotz aller Bemühungen in den letzten Minuten blieb es beim 1:2 für Gilching. Zwar ging die zweite Halbzeit mit 1:0 an die Gastgeberinnen, doch aufgrund der schwächeren ersten Hälfte geht der Sieg für die Gäste aus Gilching insgesamt in Ordnung.

Die Schweinfurterinnen hoffen nun, dass Spielführerin Lina Schusser nach ihrer Fußverletzung und Innenverteidigerin Hannah Müller nach einer Infektion bald wieder einsatzbereit sind, um das Team in den kommenden Spielen zu verstärken.