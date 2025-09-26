FC Schweinfurt 05 empfängt Alemannia Aachen – Hinweis auf Parkmöglichkeiten und Verkehrseinschränkungen
SCHWEINFURT – Der FC Schweinfurt 05 empfängt am Samstag, den 27. September, um 14:00 Uhr die Mannschaft von Alemannia Aachen in der Riedel Bau Arena im Sachs Stadion. Die Stadt Schweinfurt rechnet mit einem erheblichen Verkehrsaufkommen und empfiehlt allen Fußballfans, frühzeitig zum Stadion anzureisen.
Für die Anfahrt der Fans wurden verschiedene Parkmöglichkeiten ausgewiesen.
Parkmöglichkeiten für Heimfans (PKW):
- Volksfestplatz (P 1.2)
- Geschwister-Scholl-Straße (P 1.3)
- Niederwerrner Straße
Die Parkharfen am Volksfestplatz (P 1.1) sind ausschließlich für VIPs und Presse reserviert und nicht öffentlich nutzbar. Die Parkgebühren auf dem Volksfestplatz betragen 5 Euro.
Parkmöglichkeiten für Gästefans (PKW):
- Parkplätze Eisstadion (P 2.1)
- Parkplätze in der Willi-Kaidel-Straße (P 2.2)
Die Zufahrt für Gästefans ist ausschließlich über die Willi-Kaidel-Straße möglich. Das Parkleitsystem vor Ort weist auf die entsprechenden Parkmöglichkeiten hin.
Verkehrseinschränkungen:
- Der Kasernenweg wird am Spieltag gesperrt sein. Eine Zufahrt in den Stadtteil Yorktown ist in dieser Zeit nur über die Willi-Kaidel-Straße möglich.
- Die Niederwerrner Straße wird nach Spielende im Bereich zwischen Richard-Wagner-Straße und John-F.-Kennedy-Ring für etwa 30 Minuten gesperrt.
Schwerbehindertenparkplätze sind für Heim- und Gästefans in der Straße Am Volksfestplatz vorhanden. Alle Informationen zu den Parkregelungen bei Heimspielen sind auch auf der städtischen Homepage unter www.schweinfurt.de abrufbar.
