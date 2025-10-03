Auto IU
FC Schweinfurt 05 empfängt SV Verl – Hinweis auf Parkmöglichkeiten und Verkehrseinschränkungen
SCHWEINFURT – Der FC Schweinfurt 05 empfängt am Samstag, den 4. Oktober, um 14:00 Uhr die Mannschaft SC Verl in der Riedel Bau Arena im Sachs Stadion. Die Stadt Schweinfurt weist auf ein erhebliches Verkehrsaufkommen hin und empfiehlt allen Fußballfans, frühzeitig anzureisen. Zudem kommt es am Spieltag zu zeitweisen Straßensperrungen im Umfeld des Stadions.
Parkmöglichkeiten und Gebühren
Alle Parkmöglichkeiten sind über das Parkleitsystem ausgeschildert.
- Heimfans:
- Volksfestplatz (P 1.2) – Gebühren von 5 Euro.
- Geschwister-Scholl-Straße (P 1.3).
- Niederwerrner Straße.
- Die Parkharfen (P 1.1) sind ausschließlich für Presse und VIPs reserviert.
- Gästefans (Zufahrt nur über Willi-Kaidel-Straße):
- Parkplätze Eisstadion (P 2.1).
- Parkplätze in der Willi-Kaidel-Straße (P 2.2).
- Schwerbehindertenparkplätze sind sowohl für Heim- als auch für Gästefans in der Straße Am Volksfestplatz vorhanden.
Sperrungen
- Der Kasernenweg wird am Spieltag gesperrt sein. Die Zufahrt in den Stadtteil Yorktown ist in dieser Zeit nur über die Willi-Kaidel-Straße möglich.
- Die Niederwerrner Straße wird im Anschluss an das Spiel im Bereich zwischen Richard-Wagner-Straße und John-F.-Kennedy-Ring für circa 30 Minuten gesperrt sein.
Alle Informationen zu den Parkregelungen bei Heimspielen des FC Schweinfurt 05 sind auch auf der städtischen Homepage unter www.schweinfurt.de zu finden.
