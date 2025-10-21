Auto IU

FC Schweinfurt 05 empfängt VfL Osnabrück – Hinweis auf Parkmöglichkeiten und Verkehrseinschränkungen

21. Oktober 2025Letztes Update 21. Oktober 2025
SCHWEINFURT – Aufgrund des Heimspiels des FC Schweinfurt 05 gegen den VfL Osnabrück am Samstag, den 25. Oktober, um 16:30 Uhr in der Riedel Bau Arena im Sachs Stadion, empfiehlt die Stadt Schweinfurt allen Fußballfans eine frühzeitige Anreise wegen des erwarteten erheblichen Verkehrsaufkommens.

Parkmöglichkeiten und Verkehrshinweise

Für Heimfans:

  • Volksfestplatz (P 1.2)
  • Geschwister-Scholl-Straße (P 1.3)
  • Niederwerrner Straße
  • Die Parkplätze auf dem Volksfestplatz kosten 5 Euro Gebühr.
  • Schwerbehindertenparkplätze sind in der Straße Am Volksfestplatz vorhanden.

Für Gästefans (Zufahrt ausschließlich über Willi-Kaidel-Straße):

  • Parkplätze Eisstadion (P 2.1)
  • Parkplätze in der Willi-Kaidel-Straße (P 2.2)
  • Schwerbehindertenparkplätze sind ebenfalls in der Straße Am Volksfestplatz vorhanden.

Die entsprechenden Parkmöglichkeiten sind über das Parkleitsystem ausgeschildert.

Sperrungen am Spieltag:

  • Der Kasernenweg wird gesperrt sein. Die Zufahrt in den Stadtteil Yorktown ist in dieser Zeit nur über die Willi-Kaidel-Straße möglich.
  • Die Niederwerrner Straße wird im Bereich zwischen Richard-Wagner-Straße und John-F.-Kennedy-Ring im Anschluss an das Spiel für ca. 30 Minuten gesperrt sein.

Alle Informationen zu den Parkregelungen finden Sie auch auf der städtischen Homepage unter www.schweinfurt.de.

