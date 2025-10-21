Auto IU
FC Schweinfurt 05 empfängt VfL Osnabrück – Hinweis auf Parkmöglichkeiten und Verkehrseinschränkungen
SCHWEINFURT – Aufgrund des Heimspiels des FC Schweinfurt 05 gegen den VfL Osnabrück am Samstag, den 25. Oktober, um 16:30 Uhr in der Riedel Bau Arena im Sachs Stadion, empfiehlt die Stadt Schweinfurt allen Fußballfans eine frühzeitige Anreise wegen des erwarteten erheblichen Verkehrsaufkommens.
Parkmöglichkeiten und Verkehrshinweise
Für Heimfans:
- Volksfestplatz (P 1.2)
- Geschwister-Scholl-Straße (P 1.3)
- Niederwerrner Straße
- Die Parkplätze auf dem Volksfestplatz kosten 5 Euro Gebühr.
- Schwerbehindertenparkplätze sind in der Straße Am Volksfestplatz vorhanden.
Für Gästefans (Zufahrt ausschließlich über Willi-Kaidel-Straße):
- Parkplätze Eisstadion (P 2.1)
- Parkplätze in der Willi-Kaidel-Straße (P 2.2)
- Schwerbehindertenparkplätze sind ebenfalls in der Straße Am Volksfestplatz vorhanden.
Die entsprechenden Parkmöglichkeiten sind über das Parkleitsystem ausgeschildert.
Sperrungen am Spieltag:
- Der Kasernenweg wird gesperrt sein. Die Zufahrt in den Stadtteil Yorktown ist in dieser Zeit nur über die Willi-Kaidel-Straße möglich.
- Die Niederwerrner Straße wird im Bereich zwischen Richard-Wagner-Straße und John-F.-Kennedy-Ring im Anschluss an das Spiel für ca. 30 Minuten gesperrt sein.
Alle Informationen zu den Parkregelungen finden Sie auch auf der städtischen Homepage unter www.schweinfurt.de.
