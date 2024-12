FC Schweinfurt 05 Frauenfußball: Hallenmasters Sindelfingen

SINDELFINGEN – Frauenhallenfußballturnier im Glaspalast

Auch in diesem Jahr fand im Glaspalast in Sindelfingen das größte Frauenhallenfußballturnier Deutschlands statt. Organisiert vom VFL Sindelfingen und dem GSV Maichingen, versammelten sich hier Spitzenvereine aus dem Frauenfußball. Das Turnier, das sowohl Teams aus der Kreisliga als auch aus der Regionalliga anzieht, wurde auf einem 50 Meter langen Kunstrasenplatz im Glaspalast ausgetragen, der vor allem durch den Mercedes-Benz-Cup der U15-Junioren in der ersten Januarwoche bekannt ist. Mit einem Fassungsvermögen von 3000 Plätzen und der lichtdurchfluteten Glaskuppel über dem Spielfeld, bietet die Arena eine besondere Atmosphäre.

Am 22. Dezember 2024 machte sich das Damenteam des FC Schweinfurt 05 auf die Reise ins benachbarte Baden-Württemberg. Mit 12 Spielerinnen ging es im Mannschaftsbus die 200 Kilometer lange Strecke nach Sindelfingen. Das Team wurde in der Gruppe 5 gelistet, wo sie auf den Regionalligisten SV Hegnach, den TSV Frommern-Dürrwangen (Tabellensiebter in der Verbandsliga Württemberg), den TSV Albeck (3. Platz in der Landesliga Württemberg) und den TSV Hildrizhausen (Bezirksliga Vierter aus dem Nordschwarzwald) trafen.

Die erste Partie gegen den TSV Frommern war ein schwieriges Duell. Schweinfurt hatte mehr Spielanteile, konnte jedoch seine Chancen nicht verwerten. Frommern nutzte eine der wenigen Gelegenheiten und gewann das Spiel mit 1:0.

Im zweiten Gruppenspiel ging es gegen den Regionalligisten aus Hegnach. Nach einem 1:1-Unentschieden im Vorjahr, musste sich das Team dieses Mal mit 0:3 geschlagen geben. Doch das Schweinfurter Team ließ sich nicht entmutigen und zeigte im dritten Spiel eine starke Leistung gegen den TSV Hildrizhausen, das mit 2:0 gewonnen wurde. Die beiden Tore für die Schnüdel erzielten Jenny Wagner und Kapitänin Antonia Heider.

Im letzten Gruppenspiel gegen den TSV Albeck musste man sich mit 0:4 geschlagen geben und schied nach der Gruppenphase aus dem Turnier aus. Trotz des Ausscheidens konnte das Team wertvolle Erfahrungen sammeln und wird die nächsten Jahre nutzen, um erneut einen der begehrten Startplätze zu erlangen.

Gewinner des Turniers wurde Waldebene Stuttgart Ost, gefolgt vom VFL Herrenberg. Den dritten Platz sicherte sich der ehemalige Zweitligist SV Alberweiler vor dem FC Heidenheim.