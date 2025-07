FC Schweinfurt 05: Gothia Cup 2025 in Göteborg rückt näher

GÖTEBORG – In exakt acht Tagen beginnt für die U17-Mädels des FC Schweinfurt 05 eines der größten Abenteuer ihrer jungen Fußballkarriere: die Teilnahme am weltweit größten Jugendfußballturnier, dem Gothia Cup. Die Vorfreude im Team ist groß – bei 1943 Teams aus 76 Nationen, verteilt auf 110 Spielfeldern und 4862 Spielen rund um Göteborg, ist das auch kein Wunder.

Los geht es am Samstag, den 12. Juli 2025 um 11:30 Uhr. Mit dem Bus von Hümmer Reisen fährt die Mannschaft zum Flughafen Frankfurt. Der Abflug nach Göteborg erfolgt um 16:30 Uhr mit Lufthansa. Am Sonntagabend wartet dann bereits die große Eröffnungsfeier im Ullevi-Stadion, bei der tausende junge Fußballerinnen und Fußballer aus aller Welt gemeinsam den Turnierstart feiern.

In der Vorrunde spielt der FC Schweinfurt 05, gemeldet unter SKF Deutschland, in Gruppe 2 gegen folgende Gegner:

Montag, 14.07. um 16:30 Uhr: Äsa IF (Schweden) – FC Schweinfurt 05

Dienstag, 15.07. um 16:50 Uhr: FC Schweinfurt 05 – Välerenga Fotball (Norwegen)

Mittwoch, 16.07. um 18:50 Uhr: Enskede IK (Schweden) – FC Schweinfurt 05

Das Ziel für das Turnier 2025 ist klar formuliert: die Qualifikation für die Hauptrunde. Beim letzten Anlauf im Jahr 2023 verpasste das Team aus Schweinfurt den Einzug nur um ein einziges Tor – diese Enttäuschung soll sich in diesem Jahr nicht wiederholen. Das Team geht gut vorbereitet und hochmotiviert in das Turnier und freut sich auf spannende Begegnungen in Schweden.