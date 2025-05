FC Schweinfurt 05: Kühlinger verlängert

SCHWEINFURT – Die sportliche Leitung des FC Schweinfurt 05 für die kommende Saison steht fest: Geschäftsführer Markus Wolf wird den Bereich weiterhin überwachen und erhält mit Marcel Kühlinger einen leitenden Assistenten für die Bereiche Scouting und Teammanagement. Cheftrainer Victor Kleinhenz komplettiert das Trio, das weiterhin für die Kaderplanung verantwortlich sein wird.

Nachdem Andreas Brendler frühzeitig seinen Abschied angekündigt hatte, konnte die sportliche Leitung frühzeitig neu strukturiert werden.

Geschäftsführer Markus Wolf zeigt sich zufrieden mit der neuen Konstellation: „Uns dreien war sehr schnell klar, dass wir in dieser Konstellation weitermachen möchten. Während Andy in der vergangenen Sommerpause hauptsächlich die Vertragsverlängerungen bearbeitet hat, haben wir uns im Trio vorrangig um die Verpflichtung der Neuzugänge gekümmert. Diese Arbeit war stets konstruktiv, produktiv und am Ende auch erfolgreich. Kühli wandert nun noch ein Stück enger an meine Seite und hat durch das Abgeben der U19 an Steffen Rögele mehr zeitliche Kapazitäten für seine Aufgaben bei der 1. Mannschaft.“

Auch Marcel Kühlinger blickt positiv auf die neue Saison: „Die Arbeit in unserem Team, mit Markus, Andy und Vicky, war zu jeder Zeit vertrauensvoll, motivierend und produktiv. Mit der Rückkehr in den Profifußball geht für uns alle, nach jahrelanger harter Arbeit, ein großer Traum in Erfüllung. Seit ich ein kleiner Junge bin, begleitet mich unser Verein. Diese gemeinsame Reise dauert bereits eine Ewigkeit an, und trotzdem fühlt es sich im Moment so an, als ginge sie jetzt erst so richtig los. Daher habe ich keine Sekunde Bedenkzeit gebraucht, um die Zusage für die kommende Saison zu geben. Ich bedanke mich bei Markus für das Vertrauen, bei Andy für die gute Zusammenarbeit und wünsche Steffen ganz viel Erfolg mit meinen Jungs aus der U19!“