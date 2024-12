FC Schweinfurt 05: Neuer Transfer Jakob Tranziska

SCHWEINFURT – Jakob Tranziska (25.06.2001), gebürtiger Coburger, verstärkt ab sofort den 1. FC Schweinfurt 05. Der 23-jährige Offensivspieler bringt beeindruckende Stationen und Erfahrungen mit, die ihn zu einer vielversprechenden Verstärkung für das Team machen.

Tranziska wurde unter anderem beim FC Eintracht Bamberg ausgebildet. Bereits in seiner ersten Saison im Herrenbereich bewies er sein Talent und erzielte bis zur Winterpause der Bayernliga Nord 21 Tore in 19 Spielen. Daraufhin wechselte er im Winter zum Bundesligisten FSV Mainz 05 und spielte in deren U23 in der Regionalliga Südwest. Es folgten Stationen beim österreichischen Zweitligisten FC Admira Wacker, für den er 30 Spiele absolvierte, sowie beim tschechischen Erstligisten Dynamo Budweis, zu dem er im Januar 2024 wechselte. Nun kehrt der robuste Stürmer zurück in seine fränkische Heimat, um mit dem 1. FC Schweinfurt 05 an die bisherigen Erfolge anzuknüpfen.

Euphorie beim Neuzugang

Jakob Tranziska freut sich auf die bevorstehende Herausforderung: „Es freut mich, dass es mit dem Wechsel nach Schweinfurt geklappt hat. Ich hatte den Wunsch, wieder in die fränkische Heimat zurückzukehren, und die Schnüdel sind eine Top-Adresse in der Region. Das Konzept hat mich absolut überzeugt, und ich habe richtig Bock, mit dem Team unsere Ziele zu erreichen und meinen Beitrag zu leisten.“

Verstärkung für die Offensive

Auch die Vereinsführung zeigt sich begeistert über den Neuzugang. Geschäftsführer Markus Wolf betont: „Sehr schön, dass wir Jakob für den FC 05 überzeugen konnten. Mit seiner Art und Spielweise wird er unsere Offensive bereichern und uns noch unberechenbarer machen. Er passt ideal in unser Konzept und wird sicher eine wichtige Rolle im Team übernehmen.“

Sportlicher Leiter Andreas Brendler sieht in Tranziska einen absoluten Gewinn: „Ich bin seit Jahren immer wieder mit Jakob in Kontakt gewesen. Super, dass er nach seinen Erfahrungen im Ausland zurück in die Heimat kommt. Mit seiner körperlichen Präsenz und seinem Zug zum Tor wird er unsere Offensive beleben und für mehr Flexibilität sorgen.“

Mit Jakob Tranziska setzt der 1. FC Schweinfurt 05 auf einen Spieler, der mit seiner Erfahrung und seinem Talent eine Schlüsselrolle in der Offensive einnehmen könnte.