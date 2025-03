FC Schweinfurt 05: Qualifikation der U17 Juniorinnen für den Gothia Cup 2025 in Schweden

SCHWEINFURT – U17-Juniorinnen triumphieren in der Qualifikation zum Gothia Cup

Am 8. März 2025 – dem Weltfrauentag – stand für die U17-Juniorinnen des FC Schweinfurt 1905 ein besonderes Highlight auf dem Programm: die Qualifikation zum renommierten Gothia Cup in GÖTEBORG. Die Resonanz auf das Turnier war enorm, und die Mädels aus der Kugellagerstadt stellten einmal mehr ihr Können unter Beweis.

SKF als langjähriger Unterstützer des Turniers

Ohne die enge Verbindung zur SKF (Schwedische Kugellagerfabrik) wäre dieses Turnier nicht möglich. Das 1907 gegründete Unternehmen unterstützt den Gothia Cup weltweit unter dem Motto „SKF meets the world“. Mit rund 44.400 Mitarbeitern in 130 Ländern, darunter 6.000 in Deutschland, ist SKF ein wichtiger Partner – besonders in Schweinfurt, wo sich mit 4.000 Angestellten der größte deutsche Produktionsstandort befindet.

Vor Ort begleitete Holger Laschka, Pressesprecher von SKF, das Turnier und unterstrich die Bedeutung des Engagements.

Spannende Partien und packende Entscheidungen

Das Turnier wurde auf dem Kunstrasenplatz im Stadion ausgetragen. Acht Teams traten in zwei Gruppen an:

Gruppe A:

FC Schweinfurt 1905 (Bayernliga)

Elsava Elsenfeld (BOL Unterfranken)

JFV Seligenstadt (Hessenliga)

SpVgg Erlangen (Landesliga Nord)

Gruppe B:

Kickers Offenbach (Hessenliga)

SV Veitshöchheim (BOL Unterfranken)

FC Augsburg (Landesliga Süd)

1. FC Passau (Landesliga Süd)

In der Gruppenphase setzten sich die Schweinfurterinnen mit drei Siegen durch und zogen als Erstplatzierte ins Halbfinale ein. Dort wartete mit dem 1. FC Passau eine der stärksten Mannschaften des Turniers. Nach einem umkämpften 0:0 in der regulären Spielzeit musste das Elfmeterschießen entscheiden – und hier avancierte Lucie Emmerth zur Heldin, indem sie einen entscheidenden Strafstoß hielt.

Im Finale gegen Kickers Offenbach zeigte sich ein ähnliches Bild: Der Hessenligist dominierte spielerisch, doch Schweinfurt hielt kämpferisch dagegen. Da es auch hier nach regulärer Spielzeit torlos blieb, kam es erneut zum Showdown vom Punkt. Wieder stand Torhüterin Lucie Emmerth im Mittelpunkt – mit zwei gehaltenen Elfmetern sorgte sie für das Wunder vom Kunstrasenplatz und sicherte ihrem Team das Ticket für den Gothia Cup in Göteborg.

Ein verdienter Erfolg am Weltfrauentag

Mit diesem Triumph krönten die jungen Fußballerinnen ihren besonderen Tag und werden nun als Vertreterinnen von SKF Deutschland beim weltgrößten Jugendfußballturnier in Schweden antreten.

Endplatzierungen:

FC Schweinfurt 1905 Kickers Offenbach 1. FC Passau SpVgg Erlangen SV Veitshöchheim Elsava Elsenfeld JFV Seligenstadt FC Augsburg

Der FC Schweinfurt 1905 gratuliert den Spielerinnen herzlich zum Turniersieg und wünscht ihnen eine großartige Zeit in Göteborg!